第２４回鎌倉記念・Ｓ２は１５日、川崎競馬場で２歳馬８頭（南関東７、他地区１）が、第１１Ｒ（馬場・重）で１６００メートルを争い、ホッカイドウ競馬所属の１番人気、ベストグリーンが直線入り口で先頭に立つと、３番人気のハンデンドレイクに４馬身差をつける圧勝でデビュー４連勝。鞍上の小野楓馬騎手（２５）とともに、南関東重賞初制覇を飾った。勝ち時計は１分４３秒４。なお、１着のベストグリーンには全日本２歳優駿・ＪｐｎＩ（１２月１７日、川崎）への優先出走権が与えられた。

小野楓馬騎手「しっかり力を出してくれて勝つことができたと思います。馬も落ち着いていて初遠征だと思えないようなどっしりした気持ちの馬だなと感じて、しっかり走る状態にあったと思います。道中ペースが落ちて包まれるような形でひっかかる面がありましたが、周りも動いてくれてその流れに乗って最後まで脚を使ってくれたと思います。直線は最後まで一緒に頑張ろうと思って追っていました。本番は全日本２歳優駿だと思っているので、そこでもいい結果を出せるよう頑張っていきたいと思います。南関東で勝てるのは自分のステップアップにもつながりますし、重賞を勝たせてくれるような馬に乗せていただいた関係者の皆さんにも感謝しています」

ベストグリーン 父スマートファルコン、母ピースフルジョイ（父パイロ）。門別・田中淳司厩舎所属の牡２歳。北海道平取町・北島牧場の生産。通算４戦４勝。総獲得賞金は２８００万円。主な勝ち鞍は２５年栄冠賞・Ｈ２、ブリーダーズゴールドジュニアカップ・Ｈ２。馬主は国信泰秀氏。