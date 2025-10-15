◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・最終ステージ 第１戦 阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

ＤｅＮＡ・東克樹投手が先発し、５回２／３、８３球を投げて６安打２失点、５奪三振で２番手の坂本と交代した。

「大事な初戦。全力で投げたい」と今季１４勝でセ・リーグ最多勝のタイトルを分け合った阪神・村上との投げ合いに臨んだ。

２回に味方の失策、４回は森下の安打で出塁を許すも、ともに後続を断って無失点で切り抜けた。５回は中川の右前安打などで２死三塁のピンチを招いたが、村上の代打・ヘルナンデスから空振り三振を奪って、失点しなかった。

打線の援護がない中で粘ってきたが６回、近本の遊撃内野安打や三盗などで１死三塁のピンチ。ここで森下に中前適時打を打たれて、先制点を許した。さらに佐藤輝の中前安打などで２死一、三塁で、途中出場の小野寺には右前に適時打を運ばれ２点目を失った。ここで三塁ベンチを出た三浦監督に交代を告げられた。

９月２６日の巨人戦（横浜）で上半身の違和感のため緊急降板。回復途上で立った甲子園のマウンドだった。「調子は良かったと思いますが、先に先制点を与えてしまいチームに勢いをつけることができませんでした。この後もチームが逆転勝利できるようにやれる事をしていきます」と降板後悔しそうにコメントした。