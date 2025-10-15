なにわ男子の大橋和也が１５日、都内で行われた「ａｎａｎ ＡＷＡＲＤ ２０２５」授賞式に出席した。

大橋は「今後のアイドル界を背負う存在」であることが評価され、同アワードのスーパーアイドル部門を受賞。大きなリボンタイが映えるスーツ姿で登壇し、トロフィーを手に「事務所に入った時から『スーパーアイドルになる』という夢を掲げていたので、一歩近づけたことがうれしい」と笑顔がはじけた。

グループは、来年１月に初のドームツアーを開催することが決定。念願だったドーム公演に向けて「曲決めがやっと決まったところで、構成はまだこれから。緊張しますけど、より多くの皆さんになにわ男子を知ってもらうきっかけになれば。面白い、楽しいグループだなと思ってもらいたい」と力を込めた。

今後かなえたい夢について「グループで海外で撮影する写真集を出してみたいので、『ａｎａｎ』さんよろしくお願いします！」とちゃっかり“おねだり”。さらに、個人では「（同誌の表紙で）全身を見せられるような筋肉を付けたい。全身バキバキで『大橋君こんな一面もあるんや！』と思ってもらえるように頑張りたい」と本格的なボディーメイクに意欲を見せた。