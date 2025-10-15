山崎まさよし、ライブツアー全公演中止を発表「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難」【全文】
【モデルプレス＝2025/10/15】シンガーソングライターの山崎まさよしが、11月8日から開催を予定していたライブツアー「YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”」の全公演を中止することがわかった。10月15日、公式サイトを通じて発表した。
【写真】山崎まさよし、ツアー全公演中止＜全文＞
サイトでは「この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー『YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”』の全公演を中止させていただくこととなりました」と発表。「開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました」と伝えた。
続けて「チケットの払い戻し方法や詳細につきましては、改めて弊社ホームページにて御案内いたします」と説明。「公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。（modelpress編集部）
「YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”」開催中止のお知らせ
いつも山崎まさよしを応援いただきありがとうございます。
この度、山崎まさよし本人の体調不良により、11月8日から開催を予定していましたライブツアー「YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary TOUR 2025-2026 “僕はここにいる”」の全公演を中止させていただくこととなりました。
開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました。
チケットの払い戻し方法や詳細につきましては、改めて弊社ホームページにて御案内いたします。
公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2025年10月15日 株式会社オフィスオーガスタ
【Not Sponsored 記事】
