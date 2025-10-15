カニの名前読んだら→まさかのファンサに4.1万いいね「かわいい！」「自分がカニだとわかってる」【ママリ】

よ！と元気に手を挙げてくれたカニ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、カニとカメ(@kanisan20231)さんの投稿したお写真です。犬や猫は自分の名前をわかっていると知られていますが、その他の生き物はどうでしょうか？気になりますね。投稿者は、飼育しているカニに「かに！」と呼びかけたところ驚きの行動に出たそうで…？かわいいファンサービスに癒されるお写真です。

犬や猫は自分の名前をわかっていると知られていますが、その他の生き物はどうか気になります。かわいがっているペットから、何かしら反応があるとうれしいものですよね。





投稿者・カニとカメ(@kanisan20231)さんは、飼育しているカニに「かに！」と呼びかけたところ驚きの行動に出たそうで…？かわいいファンサービスに癒されるお写真です。この投稿をきっかけにカニのファンになってしまうかも。

©kanisan20231

かに！と呼びかけたら元気に手をあげてくれました

まるで自分はカニだとわかっているかのように、片方のハサミを突き上げて応答しています。よ！と声が聞こえてくるようでかわいらしいです。カニも表情豊かなんだなあ…と感じました。一緒に過ごすうちに、さまざまな表情が見られるようになるのかもしれませんね。



この投稿には「人類！とカニが言ったら手を挙げてほしい」「応えてくれるのめっっちゃかわいいー！🦀」といったコメントが寄せられていました。投稿者もまさか応えてくれるとは驚きだったでしょうね。瞬く間にカニの魅力が伝わる、素敵なお写真でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）