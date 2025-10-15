「大丈夫？」家族からの気遣いは、うつ病を患う夫にばかり向けられて｜夫がうつになりました【ママリ】

夫がうつ病になった…。主人公のえりなは、仕事と育児、そして夫のサポートで、心身ともに限界を迎えていました。誰にも言えない「私だって疲れてる！」という叫びを飲み込み、毎日を綱渡りで過ごすえりな。そんな中、さまざまな問題が起きて…。これは、頑張りすぎる女性へ贈る、自分を犠牲にしない「家族の支え方」を見つけるストーリーです。

ハルキが朝から動けない日、えりなは「またか」と諦めながらワンオペをこなします。職場と保育園、家事を完璧に回すが、周囲の「大丈夫？」という心配の言葉は、逆に彼女の肩に重荷として積み重なり、限界が近づいていました。

会社に行けなくなった夫

いつものように祐樹とはなを起こす時間。リビングに降りて朝食の準備をしていたら、寝室からハルキが力なく階段を下りてきた。顔が青白い。



「えりな……ごめん。今日は、体が全く動かない」



彼がそう言うのは、週に一度か二度、波のようにやってくる。でも、今日は特にひどかった。



「大丈夫だよ。無理しなくていいから、また寝てて」



私はそう言って、彼を再び寝室へ送り出した。もちろん、心配はある。でも、それよりも先に「またか…」という諦めと、今日1日のタスクの組み立て直しが頭を占める。



ハルキが会社に休み連絡をするのを見届け、私はバタバタと朝の支度を進める。寝室にいるハルキに気を使わせないよう、子どもの準備を静かにこなすのが、この半年で身についた特技になってしまった。



「祐樹、静かにね。パパお仕事お休みで寝てるから」

「うん、わかった。パパ、おねんねなんだね」



幼い祐樹にそう言わせるのが、なんだか胸に突き刺さる。

家事、育児、仕事…私が抱えるもの

子どもたちを保育園に送った後、私も職場に向かう。今日は午後から在宅勤務に切り替えることにした。



帰宅後も休む間はない。夕食の準備と、明日のための作り置き。洗濯機を回し、畳み、掃除機をかける。夫を責める気はまったくないけれど、現実として、ハルキが動けない分、全てが私にのしかかってくる。



日が傾き、少し涼しくなってから、祐樹とはなを連れて近くの公園へ。子どもたちの笑顔を見ている間だけが、唯一、自分の心も少し呼吸できる時間だ。



「えりなちゃん、最近ずっとワンオペだね。お疲れ様」



公園で会うママ友の言葉はありがたい。でも、みんなハルキの病気のことを知っているわけではないから、私の頑張りは「育児と仕事を両立している」という表面的な部分しか見えていない。その優しさの裏にある「大変そうだね」という視線が、時々、私を追い詰める。



家に帰ると、ハルキはまだ寝室で動けずにいた。

夫への心配が私にのしかかる

夕食時、義母から着信があった。



「もしもし、えりなちゃん？ハルキは今日はどう？大丈夫？お薬は飲めている？」



夫の母である義母が息子を心配するのはわかる、わかるんだけど……。



「今日は会社お休みしています。お薬はちゃんと飲んでいますよ」



答える私の声は、気づけば無機質になっていた。義母からの電話が終わると、今度は義父からLINE。



「ハルキはどうですか？あまり無理させないように」



「大丈夫？」「無理させないで」という、周囲の心配の言葉が、どんどん私の肩に重荷として積み重なっていく。



ハルキはクリニックに通っているし、彼の体調は私も含めた周囲がしっかり観察している。本心を言えば、彼を心配するのと同じくらい、毎日、仕事と家事と育児をこなしている私のことも、だれかに気にかけてほしい。



日によって体調に波があるから、週末の予定なんて立てられない。ハルキが「明日は動けるかも」と言っても、翌朝には「やっぱり無理だ」となるのが常。それは仕方ないことなのはわかるけど、このままではきっと、私はいつか壊れてしまう―――。

あとがき：善意の言葉がナイフになるとき

義母や義父からの「無理させないで」という言葉は、ハルキを気遣う優しさである一方、えりなから見れば「私がもっと頑張らなくてはいけない」というプレッシャーにしかなりません。



誰にも病状の全てを話せない環境で、家事育児すべてを静かにこなすえりなの特技は、彼女の孤独の深さを象徴しています。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）