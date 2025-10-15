「万博終わったね」「また会えるかな」ミャクミャクと石破首相が語らう 首相官邸が“お見送り”動画を公開
首相官邸は15日、公式Xを通じ、官邸エントランスで大阪・関西万博の魅力を発信してきた「ミャクミャク」のお見送りの様子を動画で公開した。ミャクミャクと石破茂首相が言葉をかわした。
【動画】また会える？ ミャクミャクと石破首相が語らう
ミャクミャクが「万博終わったね。世界中の人と会えて楽しかったね」と語ると、石破首相は「本当、世界中の人と話したよね」「ミャクミャクがいたから、みんな心を一つにできたなと思っています」と会話。
石破首相は、職員をねぎらうとともに「再来年には国際園芸博覧会があります。またミャクミャクにもそこで会えるかな。本当にミャクミャクありがとう。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
大阪・関西万博は13日に閉幕。ミャクミャクには、石破首相から感謝状が贈られた。
【動画】また会える？ ミャクミャクと石破首相が語らう
ミャクミャクが「万博終わったね。世界中の人と会えて楽しかったね」と語ると、石破首相は「本当、世界中の人と話したよね」「ミャクミャクがいたから、みんな心を一つにできたなと思っています」と会話。
石破首相は、職員をねぎらうとともに「再来年には国際園芸博覧会があります。またミャクミャクにもそこで会えるかな。本当にミャクミャクありがとう。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
大阪・関西万博は13日に閉幕。ミャクミャクには、石破首相から感謝状が贈られた。