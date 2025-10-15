◇セCSファイナルステージ第1戦 DeNAー阪神（2025年10月15日 甲子園）

DeNAの東克樹投手（29）が先発登板。5回まで2安打無失点の好投を見せたが、0―0の6回に2失点し降板した。

今季14勝で最多勝のタイトルを分け合った阪神・村上とのマッチアップ。上半身のコンディション不良で9月27日に出場選手登録を外れてからの復帰戦となったが、黄色一色に染まった超満員の甲子園球場で懸命に腕を振った。

完璧な立ち上がりだった。初回を3者凡退。2回は2死から打ち取った打球を遊撃・石上がトンネルしたものの、きっちり後続を断って味方のミスをカバー。3回は再び3者凡退に斬った。

4回に1死から森下に初安打されるも得点は許さず。5回には2死三塁の場面で迎えた代打・ヘルナンデスを空振り三振に斬るなど、両チーム無得点の中、スコアボードにゼロを並べ続けた。

しかし6回、内野安打と犠打、盗塁で1死三塁にされると、森下に適時打を打たれ、均衡を破られた。さらに小野寺にも適時打され2失点目。味方の援護に恵まれないまま、悔しそうな表情を浮かべてマウンドを降りた。

投球内容は5回2/3で打者24人に対して83球を投げ、6安打2失点5奪三振だった。