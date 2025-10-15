冬の夜にうるおいを届ける♡ ファンケルの数量限定「プレミアムビューティセレクション」登場

乾燥や寒さで肌のうるおいを奪われやすい冬。そんな季節に頼れる特別なスキンケアセットがファンケルから数量限定で登場します。「プレミアムビューティセレクション」（税込6,400円）は、夜の肌再生リズムに着目し、眠っている間にうるおいとハリを与えるナイトケアアイテムを6点詰め込んだ限定キット。寒い季節も“翌朝の肌が楽しみになる”ケアを叶えてくれます。

夜の肌リズムに着目した集中ケアセット

価格：6,400円（税込）

ファンケルの「プレミアムビューティセレクション」は、肌のバリア機能が低下しやすい夜の時間帯に着目した数量限定のスキンケアセット。

独自原料「ミルクエクソソーム（保湿）」を配合したエイジングケア※1美容液を中心に、夜用クリームパック、ミスト状美容液、リップケア、まつ毛ケアアイテムなど、冬の乾燥に負けない全6アイテムがラインアップ。

眠っている間に集中ケアし、翌朝にはうるおいとハリに満ちたツヤ肌へ導きます。

冬の乾燥対策をトータルでサポート

「プレミアムビューティセレクション」は、顔だけでなく唇やまつ毛までトータルにケアできるのが魅力。

ミルクエクソソーム配合の美容液でハリ・弾力を与え、クリームパックがうるおいを閉じ込め、ミスト状美容液が寝室の乾燥から肌を守ります。

さらに、リップバームとまつ毛美容液が繊細なパーツをサポートし、冬の夜も美しさをキープ♡

【セット内容＆価格】

セット内容：

・ミルクエクソソーム配合エイジングケア美容液

・夜用クリームパック

・ミスト状美容液

・リップケアバーム

・まつ毛美容液

・スペシャル保湿アイテム

発売日：2025年11月18日（火）

販売方法：通信販売および直営店舗（数量限定）

※1 年齢に応じたケア

数量限定♡冬の夜に“ご褒美スキンケア”を

冬の肌に必要なのは、うるおいと休息。ファンケルの数量限定「プレミアムビューティセレクション」は、夜の間に肌を整え、翌朝の輝きを引き出す特別なケアを叶えます。

乾燥しやすい季節こそ、自分へのご褒美に上質なナイトケアを取り入れてみてはいかがでしょうか♪