この人の顔になりたいと思う「40代男性俳優」ランキング！ 「山下智久」に1票差の1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月30日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「なりたい顔」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、この人の顔になりたいと思う「40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位は、1985年4月生まれの山下智久さん。彫の深い端正な顔立ちとシャープな輪郭、落ち着いた雰囲気から漂う年齢不詳の美しさが魅力です。
1996年に芸能活動をスタートし、アイドルグループ・NEWSのメンバーとして活躍するほか、俳優としても『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）や『コード・ブルー』シリーズ（フジテレビ系）など数多くの作品に出演。2020年頃から本格的に海外進出を果たし、海外初主演作の『神の雫／Drops of God』では国際エミー賞の連続ドラマ部門を受賞しています。
回答者からは、「見た目はクールなのに、笑うとすごく可愛い感じになってすき。なりたい！！」（30代女性／福岡県）、「歳を重ねた今も昔と変わらない、正統派なザ・美少年のお顔立ちだと思うからです」（30代女性／埼玉県）、「顔のパーツ全てが整っていて完璧な美しさ」（60代女性／静岡県）、「山下智久さんは、端正で落ち着いた雰囲気の顔立ちが魅力的で、年齢を重ねても変わらない品のある格好良さがあります。知的で洗練された印象を与える顔立ちに憧れ、この人の顔になりたいと思いました」（40代男性／徳島県）などという声がありました。
1位は、1980年1月生まれの玉木宏さん。彫が深く鼻筋の通った顔立ちで、ひげも似合うワイルドさや大人の色っぽさが男女問わず憧れの対象になっています。
高校卒業後にデビューを果たすと2001年公開の映画『ウォーターボーイズ』で注目を集め、NHK連続テレビ小説『こころ』や『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）など数々の人気作品に出演。人気漫画の実写化映画『キングダム 大将軍の帰還』での昌平君役の美しさや『ゴールデンカムイ』での鶴見中尉役で見せた、カリスマ性のある演技は原作ファンをも魅了しています。
回答者からは、「若い頃の爽やかさに加え、40代に入ってからは渋みや色気が増し、老けてもかっこいいと憧れられる存在」（50代男性／東京都）、「端正でシャープな顔立ちと、年を重ねるごとに増す渋みと色気が魅力だから」（40代女性／福井県）、「落ち着いた大人の色気と柔らかい雰囲気をあわせ持ち、自然体で人を惹きつける顔立ちだと思うから」（60代男性／埼玉県）、「歳を重ねて微かに残る甘いルックスと大人っぽさが羨ましい」（20代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
