MyMが、新曲「おまんじゅうこわい」をリリース。あわせて本楽曲のMVが公開された。

（関連：【映像】MyM、新曲「おまんじゅうこわい」MV）

本楽曲は、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛ソング。プロデューサーには7coのボーカル 芦田菜名子を起用し、キャッチーでチルな雰囲気の漂う楽曲に仕上がっている。また、今回もMyMが歌詞に参加しており、落語の演目『まんじゅうこわい』からインスピレーションを受けた、狂気的な恋愛模様とコミカルな要素をかけあわせた歌詞となっている。

MVはMyMとして初の試みであるドラマ仕立ての作品に。主演に和田まんじゅう（ネルソンズ）、内海誠子を起用し、歌詞のイメージを忠実に再現している。最後にはあっと驚く展開が待っており、MVを見ることによって、歌詞に込められた意味がより一層理解できる内容となっているという。

メンバーコメントMiyuki

「おまんじゅうこわい」遂に皆様に届けることができて幸せです。MyM初の恋愛SONG、MyMらしい曲が出来上がりました。MVには和田まんじゅうさん、内海誠子さんが出演してくださり、“怖いくらい好きすぎる”を素敵に演じてくださいました！監督が、細部までこだわって作ってくださったので何度もお楽しみください

Yoshiko

あなたにもきっと、共感出来る部分があるかもしれません。私もここまで人を愛してみたいと思いました。MVもぜひ何回も見て考察してみてね！いろんな恋をして、地球を楽しんで下さい。

Mahiru

私は恋愛経験が少ないですがこの曲を通して色んな恋の形を知りました。怖いくらい人を愛したことがある人、成仏できない恋を抱えてる人、恋心がある全ての方に聞いて頂きたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）