大分に“愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル”誕生へ！ 全室が専用露天風呂付き
東京建物リゾートの愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート」シリーズとして九州初となる“レジーナリゾート由布院”が、11月16日（日）から、大分・由布市にオープン。開業に先立ち公式サイトでは10月15日（水）より宿泊予約受付を開始した。
【写真】贅沢すぎる！ 広々とした客室専用露天風呂
■客室は2つのタイプを用意
今回オープンするレジーナリゾート由布院は、全客室が大型犬を含む全ての犬種の愛犬と同伴で滞在可能な温泉リゾート。
全15室の客室は、由布院の里山を見晴らす場所に立つメゾネットタイプのテラススイート8室と、最大約160平方メートルのプライベートドッグランを備えた一軒家スタイルのヴィラスイート7棟から選べる。
また、全ての客室に専用露天風呂が併設されているほか、由布岳を臨む露天風呂や部屋とは異なる雰囲気の貸切温泉、くぬぎや竹林に囲まれた心地よい木陰で愛犬とびのび遊べるドッグランも利用できる。
さらに、豊後水道で水揚げした魚など、九州の旬の食材を使った自慢の創作日本料理を提供するレストランも展開。愛犬向けに地元食材を使用した専用メニューも用意しており、ペットと一緒に食事が楽しめる。
