ASIAN KUNG-FU GENERATION、『NANO-MUGEN CIRCUIT』Tシャツの誤植を謝罪 福岡公演で販売
ロックバンド・ASIAN KUNG-FU GENERATIONが15日、公式Xを更新し、「『NANO-MUGEN CIRCUIT Tシャツ』誤植に関するお詫びと対応のご案内」を発表した。
【写真あり】ぱっと見わからない誤ったデザイン…ASIAN KUNG-FU GENERATION、ツアーTシャツの誤植を謝罪
同バンドは、「このたび、10/14(火)福岡公演で販売いたしました「NANO-MUGEN CIRCUIT Tシャツ」におきまして、プリントデザインの一部に誤植があることが判明いたしました」と報告。「NANO-MUGENCEN CIRCUIT Tシャツ」を対象に、バックプリントの「ASIAN KUNG-FU GENERATION」が「ASAIN KUNG-FU GENERATION」になっていると報告した。
続けて「お客様には多大なるご迷惑およびご不快な思いをお掛けしましたこと、心よりお詫び申し上げます。つきましては、下記の通り対応させていただきます」と謝罪したうえで、今後の対応を記載。最後に「今後は再発防止に努め、より一層の品質管理を徹底してまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
■今後の対応
▼福岡公演にてご購入された方
お手元の商品と交換にて対応させていただきます。お問い合わせ窓口を後日ご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。
▼大阪・名古屋 公演ご来場の方
会場にて受注を承ります。グッズ売り場にて代金をお支払いいただき、必要項目をご記入ください。後日、ご指定の住所へ商品を配送させていただきます。商品の配送は11月中旬以降を予定しております。
▼仙台・横浜公演ご来場の方
会場にて正式な商品を販売いたします。
