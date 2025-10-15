（資料写真）

公明党の連立政権離脱は次期衆院選にも大きな影響を与えそうだ。昨年１０月の総選挙で県内小選挙区を制した自民議員９人のうち、２万票以内の僅差で逃げ切ったのは５人。１選挙区当たり２万票の公明票が減ると試算すると、小選挙区での勝利はわずか４議席にとどまる可能性がある。野党に大敗して下野した２００９年衆院選の「悪夢」に匹敵するだけに、「関係断絶などと安易に口にできない」（自民県連関係者）状況のようだ。

前回衆院選の公明の県内比例票は４１万２３２０票。２０選挙区に単純に割り振れば１選挙区あたり２万票余りとなる。ある自民幹部は選挙区で選挙協力が行われたことを評価し、「公明票で逃げ切った選挙区は多々あった」と認める。「接戦区の議員や関係者には相当な覚悟が必要。軒並み厳しくなる」とも指摘する。

例えば１７区の牧島かれん元デジタル相は４１７４票差で制したが、公明票を失うと次点だった立憲民主党の候補を下回る可能性が高い。牧島氏のほかに２万票以内の差で勝利したのは、５区の坂井学国家公安委員長（１万３０９６票差）、１０区の田中和徳元復興相（６２５９票差）、１４区の赤間二郎氏（７１９０票差）、１９区の草間剛氏（１万３４５８票差）の４人。牧島氏と同様に野党に逆転される可能性が高い。ある議員は「保守票の戻りは多少あるだろうが、公明票を埋める規模になるとは思えない」と戸惑いを隠さない。