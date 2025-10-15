内田彩、10周年記念リミックスアルバムから「Explosive Heart」Hyper☆Mash Re:mixが配信開始！
内田彩が、11月12日に発売するアーティストデビュー10周年を記念したリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』収録楽曲より「Explosive Heart」が先行配信リリースされた。
内田彩の『にぎやかな10周年』を締めくくるリミックスアルバム『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』は、デビューアルバム表題曲「アップルミント」に始まり、2ndアルバムやコンセプトアルバム収録曲、アニメタイアップソング「Sign」「Reverb」など、彼女の10年の音楽活動を支えてきた作家陣による全11曲のリミックスを収録。
今回配信開始された「Explosive Heart」は、今年1月に放送されたアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』のエンディングテーマで、最新アルバム『Re:birthday』に収録。内田彩が2019年に発売したキュートなダンスチューン「Candy Flavor」を手がけたツカダタカシゲがリミキサーを務め、タイトルの『Hyper☆Mash Re:mix』の名の通り、多彩なジャンルや感情が混ざり合ったにぎやかなリミックスに仕上がっている。●配信情報
内田彩
「Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -」
配信リンクはこちら
https://ayauchida.lnk.to/ExplosiveHeart_HyperMash_Remix
●リリース情報
内田彩
『Re:mix - Nigiyaka na 10th Anniversary -』
11月12日発売
【CD】
品番：SACX-1117
価格：￥3,300（税込）
※リミキサーズノーツ掲載
※コロムビアミュージックショップ限定販売
＜収録内容＞
01 アップルミント - Emo phrase Re:mix by よる。& 俊龍 -
02 ヘルプ！！ - Rush Candy Rave Re:mix by 小野貴光 -
03 キリステロ - Slashed Down Re:mix by 高橋修平 -
04 Like a Bird - Geki Age Hardcore Re:mix by 金崎真士 -
05 Reverb - Digita-Loud Re:mix by Hiroaki Suzuki -
06 Sign - Hi-speed breakcore Re:mix by 坂部剛 -
07 So Happy - So, Happily Ever After Re:mix by hisakuni -
08 Explosive Heart - Hyper☆Mash Re:mix by ツカダタカシゲ -
09 Floating Heart - Cosmetic garage Re:mix by nicely nice -
10 オレンジ - Kirakiragtime Re:mix by 永塚健登 -
11ピンク・マゼンダ - Piano RENDAN Re:mix by 松坂康司 -
コロムビアミュージックショップ購入者特典
・L判ブロマイド2枚セット Re:1st SOLO LIVE Ver.
または
・L判ブロマイド2枚セット Re:birthday Ver.
※L判ブロマイドは、9月15日開催ライブでの撮り下ろしライブ写真でデザインいたします。絵柄は後日発表いたしますので、楽しみにお待ちください。
※特典L判ブロマイドには、ランダムで直筆サインが入ります。
コロムビアミュージックショップ予約受付中！
https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaRemix/
