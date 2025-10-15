内田真礼、12月7日開催FC限定ライブのメインビジュアルが公開！チケットのアルティメット最速先行抽選開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月7日(日)にKT Zepp Yokohamaにて開催される、内田真礼FC会員限定ライブ「UCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 WINTER OF LOVE」のメインビジュアルと公演の詳細が公開された。

今回の各公演には、昼公演が「Ultimate Blue」、夜公演が「Ultimate Pink」とそれぞれタイトルが付けられており、ライブのキービジュアルには、ブルーとピンクの衣装をそれぞれ身にまとった2人の内田真礼が並んでいる。

今年の夏には自身2度目となる日比谷野外大音楽堂での公演「UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE」(12月24日Blu-ray発売)を成功させ、勢いに乗る内田真礼。

今回テーマとなっている“Ultimate”という言葉には「究極の、最高の」といったような意味があるが、どんな“Ultimate”なライブを魅せてくれるのか、ぜひチェックしてほしい。

また、各公演後にはアフタートークも開催されるので、どのような裏話が聴けるのか、あわせてチェックしてほしい。

●ライブ情報UCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 “WINTER OF LOVE”12月7日(日)【Ultimate Blue】開場 14:30 / 開演15:00【Ultimate Pink】開場 18:00 / 開演18:30会場：KT Zepp Yokohama

チケット料金

アフタートーク付き指定席 / 9,900円(税込)※アフタートークは、各公演の終演後に実施いたします。

指定席 / 7,700円(税込)

※別途ドリンク代(600円)がかかります。

販売スケジュール

アルティメット最速先行受付(抽選販売)

申込受付期間 2025/10/14(火) 〜 2025/10/28(火) 23:59

抽選結果発表 2025/10/31(金) 19:00以降

支払手続期間 2025/10/31(金) 19:00 〜 2025/11/03(月) 23:59

※内田真礼オフィシャルファンクラブ『LIFE IS LIKE A SUNNY DAY』への入会が必要です。

詳細はこちら

https://uchidamaaya.jp/live/20251207_live2025_winter-of-love/

●リリース情報

UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE Blu-ray

2025年12月24日発売

【Blu-ray】

品番：PCXP-51233

価格：￥8,800（税込）

予約はこちら)

https://lnk.to/PCXP-51233

【リミスタ限定サイン特典付きBlu-ray】

品番：PCXP-51233

価格：￥9,300（税込）

予約はこちら

https://limista.com/projects/6755?id=6755

＜収録公演＞

2025年7月27日(日)

日比谷野外大音楽堂

「UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE」

映像特典

Documentary of UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

関連リンク

内田真礼オフィシャルサイト

http://uchidamaaya.jp/