内田真礼、12月7日開催FC限定ライブのメインビジュアルが公開！チケットのアルティメット最速先行抽選開始！
12月7日(日)にKT Zepp Yokohamaにて開催される、内田真礼FC会員限定ライブ「UCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 WINTER OF LOVE」のメインビジュアルと公演の詳細が公開された。
今回の各公演には、昼公演が「Ultimate Blue」、夜公演が「Ultimate Pink」とそれぞれタイトルが付けられており、ライブのキービジュアルには、ブルーとピンクの衣装をそれぞれ身にまとった2人の内田真礼が並んでいる。
今年の夏には自身2度目となる日比谷野外大音楽堂での公演「UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE」(12月24日Blu-ray発売)を成功させ、勢いに乗る内田真礼。
今回テーマとなっている“Ultimate”という言葉には「究極の、最高の」といったような意味があるが、どんな“Ultimate”なライブを魅せてくれるのか、ぜひチェックしてほしい。
また、各公演後にはアフタートークも開催されるので、どのような裏話が聴けるのか、あわせてチェックしてほしい。●ライブ情報
UCHIDA MAAYA FC LIVE 2025 “WINTER OF LOVE”
12月7日(日)
【Ultimate Blue】開場 14:30 / 開演15:00
【Ultimate Pink】開場 18:00 / 開演18:30
会場：KT Zepp Yokohama
チケット料金
アフタートーク付き指定席 / 9,900円(税込)※アフタートークは、各公演の終演後に実施いたします。
指定席 / 7,700円(税込)
※別途ドリンク代(600円)がかかります。
販売スケジュール
アルティメット最速先行受付(抽選販売)
申込受付期間 2025/10/14(火) 〜 2025/10/28(火) 23:59
抽選結果発表 2025/10/31(金) 19:00以降
支払手続期間 2025/10/31(金) 19:00 〜 2025/11/03(月) 23:59
※内田真礼オフィシャルファンクラブ『LIFE IS LIKE A SUNNY DAY』への入会が必要です。
詳細はこちら
https://uchidamaaya.jp/live/20251207_live2025_winter-of-love/
●リリース情報
UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE Blu-ray
2025年12月24日発売
【Blu-ray】
品番：PCXP-51233
価格：￥8,800（税込）
予約はこちら)
https://lnk.to/PCXP-51233
【リミスタ限定サイン特典付きBlu-ray】
品番：PCXP-51233
価格：￥9,300（税込）
予約はこちら
https://limista.com/projects/6755?id=6755
＜収録公演＞
2025年7月27日(日)
日比谷野外大音楽堂
「UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE」
映像特典
Documentary of UCHIDA MAAYA LIVE 2025 SUMMER OF LOVE
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
