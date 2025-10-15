甘塩鮭×クリームチーズで簡単おしゃれおつまみに 『塩鮭のスパニッシュオムレツ』

「スパニッシュオムレツ」とは、その名のとおり、スペインで親しまれている卵料理のこと。具にじゃがいもを入れるのが一般的で、フライパンの形状を生かして円盤に焼き上げるのが特徴です。スペインでは、「トルティージャ」と呼ばれていて、バルのおつまみとして、日々の家庭料理として食べられている定番メニューとなっています。

そして今回、ご紹介するのは、じゃがいものほか、塩鮭とクリームチーズを加えたスパニッシュオムレツです。塩鮭とクリームチーズの塩味やうまみが卵の風味と超絶にマッチ！ 見た目もきれいで人が来たときのおもてなしにぴったりです。ワインとの相性も抜群なので、ぜひ試してみてください！

『塩鮭とクリームチーズのスパニッシュオムレツ』のレシピ

材料（4人分）

甘塩鮭の切り身……2切れ

卵……4個

クリームチーズ……80g

じゃがいも……2個（約300g）

玉ねぎ…1/2個

塩

こしょう

オリーブオイル



作り方

（１）具の下ごしらえをして、卵液を作る

じゃがいもはよく洗い、水けを拭かずに1個ずつふんわりとラップで包み、電子レンジ（600W）で6分ほど加熱する。粗熱が取れたら皮ごと2cm角に切る。玉ねぎは繊維を断つように横に薄切りにする。鮭は幅2cmに切る。ボールに卵を割り入れ、塩小さじ1/4、こしょう少々を加えて混ぜ合わせる。



（２）具を炒める

直径約20cmのフライパンにオリーブオイル小さじ2を中火で熱し、玉ねぎを入れて2分ほどさわらずに焼く。茶色くなってきたら、木べらで混ぜながら2分ほど炒める。じゃがいもと鮭を加え、2分ほど炒め合わせて取り出す。

（３）オムレツを焼く

卵液にクリームチーズをスプーンですくって2とともに加えてかるく混ぜ合わせる。同じフライパンにオリーブオイル大さじ1を中火で熱し、卵液を流し入れて菜箸で大きく混ぜる。縁が固まってきたらふたをし、弱火で5〜6分焼く。



（4）裏返してさらに焼く

ふたを押さえながらフライパンをひっくり返し、ふたにオムレツを取り出す。そのまますべらせるようにして、フライパンに戻し入れる。弱火のままさらに5〜6分焼く。

（『オレンジページ』2020年2月17日号より）