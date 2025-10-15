鈴木ふみ奈、写真集イベントが3時間超えの盛況ぶり 撮影時のハプニング明かす「奇跡のタイミング」
【モデルプレス＝2025/10/15】グラビアアイドル・女優の鈴木ふみ奈が13日、自身7冊目の写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』（発行：日之出出版 発売：マガジンハウス）の発売イベントを開催した。
【写真】鈴木ふみ奈、豊満バスト大胆披露
鈴木は、写真集で着用したモザイク調のオレンジの三角水着姿で登場し、抜群のプロポーションを披露。イベントは13時に開始されたが参加者の列が途切れなく続き、3時間を超える盛況ぶり。来場者の中には香港や台湾、オーストラリアなど、様々な国から参加した方も多く、グローバルな人気が確認された。
デビュー15周年の締めくくりにリリースした今作は全編、ベトナムのダナン、ホイアンで撮影。蓮の池やランタンが幻想的なナイトマーケットなど様々な魅力的な場所で、民族衣装のアオザイ姿や、鈴木本人もお気に入りという履いてないと錯覚するようなシースルーランジェリーなど、様々なドキッとする姿を披露した。
なお、今作のイベントは30日にもオンラインサイン会を開催。11月2日にもHMVエソラ池袋店にてお渡しイベントを実施する。
― どんな写真集ですか？
舞台はベトナム・ダナン。まるで一緒に旅しているような自然体の笑顔と、ふとした瞬間に見える大人の表情にドキッとする1冊です。無邪気さも、色気も、全部“今の私”そのまま。ページをめくるたびに、少しずつ距離が近づくような感覚を味わってもらえたら嬉しいです。
― 今日の衣装のポイントは？
写真集の中にある 川で撮影した衣装を着てきてみました。 写真集の中では割と王道の形ですが、 体型がとても綺麗に見えるのでお気に入りです。
― 今回のお気に入りの衣装は？
ブルーのシースルーランジェリー。上品でやわらかな雰囲気なのに、よく見ると下がシースルーで…思わず「え、お尻出てる！？」と二度見しちゃうくらいの大胆さ（笑）！上品さの中に遊び心が隠れていて、見る人の想像力を刺激する1着です。
また、写真集の中で着ているアオザイは、実は現地ダナンでオーダーメイドしたものなんです。到着してすぐ採寸して、その夜にはもう完成していてびっくり！素材も色もすべて自分で選んだので、体にぴったりフィットしてくれて。動くたびにラインが際立つから、自然なセクシーさがあってお気に入りです。
― ハプニングその1
ずっと晴天が続いていたのですが、まさかの最終日に雨が降り出しました。「あと少しだったのに…」と少し残念に思っていたところ、雨があがると同時に、目の前に大きな水たまりが現れて。自然に囲まれたその場所に、空の光が映り込み、まるで鏡のように広がる幻想的な景色が生まれました。思いがけない雨が、結果的にとても美しい1枚を生み出してくれました！自然の偶然に感謝です！
― ハプニングその２
朝10時までしか咲かない睡蓮を撮りに行ったら、あと少しというところで、まさかの車が水たまりにハマるハプニング！荷物を下ろして、みんなで力を合わせて押しても動かず…。「どうしよう〜！」となっていたその時、偶然通りかかった車が引っ張ってくれて見事脱出！ベトナムでは車のレスキューがないらしく、しかもまわりに何もない田舎道だったので、本当に奇跡のタイミングでした。おかげで太陽と一緒に咲く睡蓮に、ギリギリ間に合って撮影成功。ハプニングも含めて、笑顔いっぱいの最高のロケになりました！
7月5日生まれ、埼玉県出身。2009年グラビアデビュー。2011年に「ミスFLASH2011」でグランプリを受賞。2018年には「ミス・ワールド・ジャパン2018」にてグラビアアイドル初となる審査員特別賞を受賞。2024年8月から、サブスク型プレミアムファンコミュニティプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」にて自身初のファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
