「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ１-５ドジャース」（１４日、ミルウォーキー）

ドジャースは敵地で２連勝。先発の山本由伸投手が９回を投げきり、メジャー初の完投勝利を飾った。１回、先頭のチョウリオに初球をとらえられ、右越えに先制ホームランを浴びたが、試合後の会見では、「１人目のバッターだったので凄く悔しかったが、とにかく切り替えて次のバッターに投げていきました」振り返り、完投については「試合を最後まで終わらせたので、そこへの達成感はありました」と語った。

チームメートからも肩をもまれたり、ハグされたり、チームでの愛されっぷりが伝わる祝福を受けた。ドジャース選手の妻からも、敬意を込めた祝福が続々。ベッツ内野手の妻ブリアンナさんは、９回を３安打７奪三振１失点で完投した山本の写真（ドジャース公式インスタグラムより）をストーリーズで引用し、「Ｉｎｃｒｅｄｉｂｌｅ！！」（信じられない！！）と炎のイラストを添えて投稿。

この日の女房役を務めたスミス捕手の妻カーラさんも同様に「ＷＯＷ！！！！！！！」と驚きを。山本と仲良しのスネル投手の妻ヘイリーさんも「ＵＮＲＥＡＬ！！！」（とんでもなく素晴らしい、エグい）と称賛。ドジャースの公式ＳＮＳには、移動の機内の座席で顔を寄せ合うように仲良く座る山本とスネルの写真が投稿されており、これも引用し、「（２人で）すごく長いイニングを投げたわね」と前日の第１戦で８回を無失点に抑えた夫の奮闘とともにねぎらった。