本日10月15日（水）よる10時〜 第2話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

10月8日（水）に放送した第1話では、社長令嬢・八神結以（桜田ひより）の合気道の投げが、誘拐犯・林田大介（佐野勇斗）に強烈に炸裂！この第1話のTVerでの再生数が200万回を突破した（計測期間：10月8日〜10月15日、TVerにおけるVODのみの番組動画再生数 ※TVer DATA MARKETING調べ。リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局キャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外）。

そしてこのあとよる10時から、第2話を放送！第2話のあらすじは、「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/escape/story/）にて公開中。

