サバシスターが、本日リリースの2ndアルバム『たかがパンクロック！』収録曲である「ドゥルーピーアイズ」のMVを公開した。

◆サバシスター 動画

メインキャストとしてお笑い芸人の小籔千豊が出演しているが、サバシスターは小籔主催の音楽フェス＜KOYABU SONIC＞に2025年と2024年2年連続で出演している経緯もあり、この度サバシスターからのラブコールに応える形で小籔のMV出演が実現した。

今作のアルバムに新曲として収録されている「ドゥルーピーアイズ」は、相手に打ち明けらずに秘めている想い歌ったラブソング。爽快なリズムに乗せて、切なくもストレートに響くメロディが印象的な楽曲だが、MVではどんなストーリーが描かれているのか？ 是非公開されたばかりのMVでチェックして欲しい。

サバシスターは、本日リリースの2ndアルバムを引っ提げた自身最大のツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞に続き、さらに同ツアーのファイナルシリーズの開催を10月14日発表したばかり。広島、福岡、名古屋、大阪、仙台、新潟、東京の7カ所8公演の開催が追加で発表され、自身初となる名阪、メンバーそれぞれの地元である仙台と新潟でのワンマンの開催も発表された。なち（Vo）の地元である新潟はワンマン公演、ゲストバンドを迎えての公演の2デイズとなっており、ワンマン公演と共に自身のツアーにて2デイズでの開催も初となる。

かねてより自身最大規模のツアーとして発表されていた同ツアーだが今回のファイナルシリーズ開催の発表で、ファイナルとなる東京・Zepp DiverCityでのワンマン公演まで実に約半年に及ぶ全34公演での開催ということが明らかとなった。ファイナルシリーズのワンマン公演以外の日程のゲストバンドの詳細は後日発表となる。

2ndアルバム『たかがパンクロック！』に封入されているシリアルで、ファイナルシリーズ公演のチケット最速先行の応募が可能となっているのでアルバムと併せて是非チェックして欲しい。

◾️＜JUST PUNK ROCK TOUR＞ 2025年

10月23日（木）渋谷 Spotify O-EAST

w/ 氣志團 10月29日（水）大阪 GORILLA HALL

w/ FOMARE （New!!） 10月30日（木）静岡 Live House浜松 窓枠

w/ FOMARE （New!!） 11月4日（火）札幌 PENNY LANE24

w/ THE FOREVER YOUNG 11月5日（水）旭川 CASINO DRIVE

w/ THE FOREVER YOUNG 11月9日（日）盛岡 CLUB CHANGE WAVE

w/ THE BOYS&GIRLS 11月10日（月）秋田 Club SWINDLE

w/ THE BOYS&GIRLS 11月12日（水）郡山 Hip Shot Japan

w/ Dizzy Sunfist 11月27日（木）長野 CLUB JUNK BOX

w/ ジ・エンプティ 11月29日（土）金沢 EIGHT HALL

w/ カライドスコープ 11月30日（日）福井 CHOP

w/ ジ・エンプティ 12月8日(月) 水戸 LIGHT HOUSE

w/ KANA-BOON 12月12日（金）高松 DIME

w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!! 12月15日（月）米子 AZTiC laughs

w/ HERO COMPLEX 12月16日（火）岡山 YEBISU YA PRO

w/ HERO COMPLEX 12月18日（木）京都 MUSE

w/ キュウソネコカミ（New!!） 2026年

1月21日（水）神戸 VARIT.

w/ Maki 1月22日（木）周南 RISING HALL

w/ Maki 1月24日（土）鹿児島 CAPARVO HALL

w/ ENTH 1月25日（日）熊本 B.9 V1

w/ ENTH 1月27日（火）長崎 DRUM Be-7

w/ カネヨリマサル 1月28日（水）大分 DRUM Be-0

w/ カネヨリマサル 1月30日(金) 松山 WstudioRED

w/ SIX LOUNGE 2月8日（日）静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA

w/ 四星球 2/15日(日) 沖縄 桜坂セントラル

w/ 健やかなる子ら 2月22日（日）台湾 SUB LIVE ◆FINAL SERIES

2月28日（土）広島 CLUB QUATTRO

Guest 有 3/1日（日）福岡 DRUM LOGOS

Guest 有 3月14日（土）名古屋 Zepp Nagoya

ワンマン 3/15日（日）大阪 Zepp Osaka Bayside

ワンマン 3月21日（土）仙台 GIGS

ワンマン 3月28日（土）新潟 LOTS

ワンマン 3月29日（日）新潟 LOTS

Guest 有 4月3日（金）東京 Zepp DiverCity

ワンマン

◾️2ndアルバム『たかがパンクロック！』

リリース日：2025年10月15日（水） ◆商品形態

・たかがパンクロック！（CD＋DVD）

PCCA-06420 / 5,390円（税込）

初回封入特典：特典DVDの映像をスマホやTVなどで視聴できるストリーミングコード付きステッカー（NeSTREAM LIVE） ・たかがパンクロック！（CD Only）

PCCA-06421 / 3,300円（税込） ◆CD収録内容

01.JUST PUNK ROCK!!

02.才能

03.台風

04.あかるくかるく

05.ポテサラ

06.デービゴ！

07.今日のごはんはなんだろな

08.春、思い出すこと

09.テキトー

10.ステージ

11.My way

12.My girlfriend is PIZZA OF DEATH

13.ハッピーなんて

14.最後のラブレター

15.ドゥルーピーアイズ

16.サバカン ◆DVD収録内容

サバシスター’s Live Archive 2024~2025 2024.09.28 あの夜のはなしツアー at 仙台RENSA

リバーサイドナイト

しげちゃん 2024.10.05 あの夜のはなしツアー at 新潟LOTS

ヘイまま！プリーズコールミー

ナイスなガール 2024.10.25 あの夜のはなしツアー FINAL at Zepp DiverCity

作戦会議

よしよしマシーン

キラキラユー

ひとりぼっちと廊下の窓

ポテサラ

ハイエースナンバー 2025.04.20 サバシスター presents サバフェス vol.3 at ムラサキパーク立川立飛&TACHIHI BEACH

スケボー泥棒！

覚悟を決めろ！

タイムセール逃してくれ

サバシスター’s THEME 2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at 川崎CLUB CITTA’

ふしぎなきみ

My girlfriend is PIZZA OF DEATH

ミュージック・プリズナー

ハッピーなんて 予約：https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD