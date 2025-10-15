King Gnu、約3年ぶりにMステ出演＋TikTok LIVE開催決定
King Gnuが、10月17日に約3年ぶりにテレビ朝日系「MUSIC STATION」に出演することを発表した。さらに、MUSIC STATION放送直後にはKing Gnu公式YouTubeチャンネルよりライブ配信の実施が決定している中、TikTok LIVEの開催も決定した。
当日は、King Gnuによるライブパフォーマンスが生配信される予定で、TikTok LIVEではライブパフォーマンス終了直後のメンバーによるアフタートークも配信予定、是非どちらも合わせてチェックしてほしい。
◾️＜King Gnu TikTok LIVE＞
日時：10月17日（金）22:30予定
配信先：https://www.tiktok.com/@kinggnu_official
▼配信情報
King Gnu YouTube Live
日時：10月17日（金）22:30予定
配信先：https://www.youtube.com/@KingGnuOfficial
▼番組情報
テレビ朝日系「MUSIC STATION」
放送日時 10月17日（金）21:00-21:54
番組HP：https://www.tv-asahi.co.jp/music/
関連リンク
◆King Gnu オフィシャルサイト
◆King Gnu オフィシャルX
◆King Gnu オフィシャルInstagram
◆King Gnu オフィシャルYouTubeチャンネル
◆King Gnu オフィシャルTikTok
