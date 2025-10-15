King Gnuが、10月17日に約3年ぶりにテレビ朝日系「MUSIC STATION」に出演することを発表した。さらに、MUSIC STATION放送直後にはKing Gnu公式YouTubeチャンネルよりライブ配信の実施が決定している中、TikTok LIVEの開催も決定した。

当日は、King Gnuによるライブパフォーマンスが生配信される予定で、TikTok LIVEではライブパフォーマンス終了直後のメンバーによるアフタートークも配信予定、是非どちらも合わせてチェックしてほしい。

◾️＜King Gnu TikTok LIVE＞ 日時：10月17日（金）22:30予定

配信先：https://www.tiktok.com/@kinggnu_official ▼配信情報

King Gnu YouTube Live

日時：10月17日（金）22:30予定

配信先：https://www.youtube.com/@KingGnuOfficial ▼番組情報

テレビ朝日系「MUSIC STATION」

放送日時 10月17日（金）21:00-21:54

番組HP：https://www.tv-asahi.co.jp/music/