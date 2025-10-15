米津玄師『秒速5センチメートル』の奥山監督が手掛けた主題歌「1991」MV公開！米津ひとりきりのリップシーンで構成
米津玄師が、新曲「1991」のMVを公開した。
■桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なMV
「1991」は、大ヒット公開中の劇場用実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌。『秒速5センチメートル』の奥山由之監督が手掛けた本MVは、米津玄師の独唱ともいうべき、ひとりきりのリップシーンで構成。桜と雪がひらりひらり舞い落ちる幻想的なMVとなった。
「1991」は10月13日に配信リリースされ、各配信サイトで軒並み1位に輝き、デイリーチャートで27冠を獲得。SNSでは、映画本編とともに、主題歌に対する深い共感や余韻に浸る声が多数寄せられている。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「1991」
