可憐なアイボリーが、最新曲「愛の国と星のダンス」を本日配信リリースした。

◆可憐なアイボリー 動画

この楽曲は、可憐なアイボリーの結成4周年を記念して書き下ろされたもの。リズムとメロディーに身をゆだねながら踊り、歌い、心と心を結びつけていきながら、出会ってきた人々を“愛”と“音楽”で幸せへと導いていく、あたたかさに満ちた一曲に仕上がっているという。

さらに、「愛の国と星のダンス」のMV公開された。本作では、ミュージカル調の楽曲の世界をそのままに、実際の舞台上でメンバーが華やかにパフォーマンスをし、広がりのある空間と照明が生み出す臨場感を収めた映像に仕上がっているとのことだ。

10月18日からは、来年1月に発売されるメジャー2ndシングルを記念した全国各地でのライブやリリースイベントがスタートする。各地で披露される可憐なアイボリーのステージにも、ぜひ足を運んでほしい。

◾️「愛の国と星のダンス」 2025年10月15日（水）配信開始

https://lnk.to/ainokunitohoshinodance

■メジャー2ndシングル「消えない」

2026年1月14日（水）発売 ●形態

【スペシャル盤】 CRCP-10492 ￥3,300（税込）

【初回限定盤A】 CRCP-10493 ￥2,750（税込）

【初回限定盤B】 CRCP-10494 ￥2,750（税込）

【カレアイ盤】 CRCP-10495 ￥1,300（税込）

※収録内容は後日発表

◾️＜可憐なアイボリー 2ndSGリリース記念全国ライブ 〜消えない〜＞ 2025年

10月19日（日）愛知・THE BOTTOM LINE

10月25日（土）香川・festhalle

11月2日（日）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

11月9日（日）青森・BLACK BOX

11月16日（日）福岡・DRUM Be-1

11月29日（土）静岡・SOUND SHOWER ark 清水

12月6日（土）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX

12月13日（土）東京・Veats Shibuya

12月20日（土）千葉・柏PALOOZA

詳細：https://karennaivory.jp/event/karennaivory_zenkokulive2025/

◾️リリースイベント情報 ＜可憐なアイボリー メジャー2ndシングル「消えない」発売記念リリースイベント＞

2025年

10月18日（土）13：00 愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ 屋上イベントスペース

10月26日（日）13：00 香川・TAKAMATSU ORNE 北館4階屋上広場『ORNE PARK』

11月3日（月・祝）13：00 広島・広島駅南口地下広場

11月8日（土）15：00 青森・ショッピングタウンサンロード青森サンホール

11月15日（土）13：00 福岡・キャナルシティ博多 B1F サンプラザ ステージ

11月30日（日）4：00 静岡・プレ葉ウォーク浜北 西C出入口前（ドラムゲート）

12月7日（日）14：00 長野・イオンスタイル上田 2F イベント広場（タワーレコード前）

and more… ＜可憐なアイボリー メジャー2ndシングル「消えない」発売記念オンラインサイン会＞

2025年

10月20日（月）19：00〜 出演：永尾梨央・一ノ瀬直緒・河合ここゆ・小田桐ななさ

10月30日（木）19：00〜 出演：寺本理絵・柴咲あかり・橘美空・高澤百合愛

10月31日（金）19：00〜 出演：福田ひなた・土屋玲実・西原悠桜・波左間美晴 詳細：https://karennaivory.jp/news/4932/