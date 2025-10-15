Gum-9が、本日新曲「ホトトギス」を配信リリースした。

本作は、新作ショートドラマ『訳あり秋くんの恋が聴こえる』の主題歌として書き下ろした作品。大切な人と過ごす日々の小さな瞬間を宝物のように抱きしめながら、言葉にならないほどの想いを募らせた曲だという。季節が巡っても変わらぬ気持ちと「君だけに届いてほしい願い」を、優しく切なく描き出すミドルバラードで、Gum-9としてキャリア初の書き下ろし楽曲となっている。

▲ジャケット写真

原作『訳あり秋くんの恋が聴こえる』は、「可愛さと、色気と、ちょっとの闇…訳あり男子高校生に沼る恋愛ストーリー！」をコンセプトとしており、コミスマが運営する累計1,900万ダウンロードを誇る漫画アプリ「GANMA!」で連載され、累計閲覧数315万回超え、いいね数は「GANMA!」内だけで1,270万回を突破した恋愛漫画。

今回はキャストに水原ゆきと植村颯太を迎えて、ショートドラマとして初めて実写化された。10月10日より各種ショートドラマアプリにて順次配信しているので、ぜひ楽曲と合わせてチェックしていただきたい。

さらに、2026年1月からは、Gum-9初となる福岡・千葉も含めたツアー＜Drama in Bloom Tour 20256＞も開催する。ゲストを迎えた対バンツアーとなっており、ファイナルは東京・Spotify O-Crestにてワンマン公演となる。

◾️「ホトトギス」 配信リンク：https://big-up.style/0pq1gjh8Gn

◾️『訳あり秋くんの恋が聴こえる』配信概要 配信日：10月10日（金）

配信先：「BUMP」「FANY：D」「タテドラ」など各種ショートドラマアプリ

キャスト：水原ゆき（ちよ役）、植村颯太（秋役）、中原拓哉（一澄役）、蓮武（朝日役）、石川凱貴（佐々木役）、福田菖子（一澄母役）、飯田賢治（夏臣役）、下京慶子（美郷役）

監督：久保軒松 from イケメンズ

脚本：阿部健太郎 from イケメンズ

エグゼクティブプロデューサー：高橋奨真（studio15）

プロデューサー：遠山琴音（studio15）/上原伸二（studio15）

制作：コミスマ株式会社/studio15株式会社

著作：©大井紺/COMISMA INC./studio15

◾️＜Gum-9『Drama in Bloom Tour 2026』＞ 2026年

1月18日（日） 千葉・Sound Stream sakura

OPEN 18:00/START 18:30

※対バンあり 1月23日（金）愛知・名古屋RAD SEVEN

OPEN 18:30/START 19:00

※対バンあり 2月9日（月）福岡・OP’s

OPEN 18:30/START 19:00

※対バンあり 2月11日（水・祝） 大阪・福島2nd LINE

OPEN 18:00/START 18:30

※対バンあり 2月15日（日）東京・Spotify O-Crest

OPEN 18:00/START 19:00

※ワンマン ・ツアーチケット：\3,300

・ワンマンチケット：\3,500 /学割 \2,500

詳細：https://w.pia.jp/t/gum-9-tour2026/