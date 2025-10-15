

本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比825円高の4万7672円と3日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＪＰモルガン証券が目標株価を4700円→5100円に引き上げたキユーピー <2809> [東証Ｐ]、6-8月期営業益は市場予想を上振れの好決算となったイオン <8267> [東証Ｐ]など。そのほか、サン電子 <6736> [東証Ｓ]は3日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品

<2830> アヲハタ 東Ｓ 食料品

<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業



<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属

<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ サービス業

<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器



<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業

<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業

<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業



株探ニュース

