　本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に自律反発狙いの買いが優勢となり、前日比825円高の4万7672円と3日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＪＰモルガン証券が目標株価を4700円→5100円に引き上げたキユーピー <2809> [東証Ｐ]、6-8月期営業益は市場予想を上振れの好決算となったイオン <8267> [東証Ｐ]など。そのほか、サン電子 <6736> [東証Ｓ]は3日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2830> アヲハタ　　　東Ｓ　食料品
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業

<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6083> ＥＲＩＨＤ　　東Ｓ　サービス業
<6736> サン電子　　　東Ｓ　電気機器

<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業

