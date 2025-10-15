koboreが、新曲「夜に焦がれて」を10月29日にデジタルリリースすることを発表し、ジャケット写真を公開した。

今楽曲は、koboreがこれまでにリリースをしている「ヨルノカタスミ」「夜に捕まえて」「夜空になりたくて」などの代表曲をはじめとした“夜”シリーズ最新作だ。 孤独な夜に寄り添うエモーショナルで切ないラブソングとなっているという。リリースに先駆けて、10月23日にはFM802「RADIO∞INFINITY」にて初オンエアされるので、是非チェックしてほしい。

▲ジャケット写真

また、リリース発表に伴いApple Music、SpotifyにてPre-add / Pre-saveも本日からスタート。事前登録を行うと配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されるので、登録して配信を楽しみにお待ちいただきたい。

また、先日発表になったデジタルベストアルバムの収録楽曲を決めるファン投票の中間順位がkobore10周年特設サイトにて発表になった。投票期間は11月3日23時59分までとなっているので奮って投票してほしい。なお、デジタルベストアルバムのリリース詳細は後日発表になるとのこと。

なおkoboreは、11月1日には東京・府中芸術の森劇場にて初のホールワンマンを控えている。

◾️デジタルシングル「夜に焦がれて」

2025年10月29日（水）リリース

Pre-add / Pre-save：https://kobore.lnk.to/yorunikogarete ◆「夜に焦がれて」ラジオオンエア情報

10月23日（木）

FM802「RADIO∞INFINITY」(24:00〜27:00)

DJ：ハタノユウスケ

番組HP：https://funky802.com/infinity/

◾️＜kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜＞ 2025年11月1日（土）東京・府中の森芸術劇場 ふるさとホール

open 16:30 / start 17:00

ticket \5,500（税込）※ソールドアウト