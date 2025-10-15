15日夕方、自民党との党首会談を終えた日本維新の会の吉村洋文代表が取材に応じ、会談内容について語った。

【映像】どっちも表情が固い？ 高市氏と吉村氏の会談の様子

吉村代表は冒頭「高市新総裁から連立を含めた打診、そして連立を含む首班指名の協力への打診があった。そして、それに向けた政策協議をこれから開始するということを我々の方から申し上げた」と述べた。

連立の協議については「我々の基本的な考え方として、外交・安全保障・憲法改正といった国家としての基本的な価値観の共有が必要だと思っている。この点については、日本維新の会と自民党の共通点は多くある。加えて私から副首都構想と社会保障改革、これが二本の柱であるということを申し上げ、それについて賛意を示していただけた」として、16日15時から代表・政調会長間の協議を行うという。

なお、政策について協議がまとまれば首班指名において「高市早苗」と記すという。

「政策協議がまとまらなければ当然そうならないが、政策協議がきちんとまとまれば、そういうことになる。そのための協議をする。それはゴールではない。本当にその政策という意味で合意が整うかどうか、ここは非常に重要なところだ。終わりのない話をするつもりはなく、高市新総裁から連立と首班指名の打診を受けているわけだから、我々も重く受け止めている。来週の火曜日がおそらく国会になるから、リミットは来週の月曜日だ。その時までにするかしないか含めて判断する」

さらに記者から「副首都構想などの政策実現可能性は『高市政権』と『野党連立政権』どちらが高いか？」と問われた吉村代表は以下のように答えた。

「双方についてしっかり我々は協議をしていきたい。今結論が出ているものはない。だから『どっちが』というよりも、我々が考える政策・公約、そして柱として重要だと考えていること、これは自民党とも新総裁から申し出があれば当然話をして協議をする。また、野党、とりわけ立憲民主党さん、それから国民民主さんとの協議も今日も党首会談もやっているわけだから、そこは真摯に進めていきたい」

首班指名において玉木代表の名前を書く案が立憲民主党から出ていることについては「玉木さんが言うように、例えば安全保障とか国家としての基本的なところが一致しないとなかなか難しいというのはその通りだと考えている。だから、そうなのであれば、まずは立憲民主党と国民民主党さんで重要な部分について合意をしないと、我々としてもそこから先に進むこともできない。本気でまとめるんだったら我々も本気で話を聞くというスタンスは今も変わらない。そして、協議は本当に大事だと思っているので、野党間での協議も当然並行して進めていく。今何か決まっていることがあるわけではない」

（ABEMA NEWS）