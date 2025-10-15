◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースのロバーツ監督が好調の先発陣について語りました。

15日のブリュワーズ戦では、山本由伸投手が9回1失点で、メジャーで自身初の完投勝利をマーク。前日はブレーク・スネル投手が8回1安打無失点の快投をみせており、2戦連続先発投手が圧巻のパフォーマンスでした。

ロバーツ監督も「我々のロースター構成で、強みは先発投手陣にある」とコメント。「最も才能ある投手に最も多くのアウトを取らせることができれば、チームは有利な立場に立てるのです」と語ります。

ポストシーズンのチーム防御率は、リリーフが5.91ですが、先発が1.54と驚異みせるドジャース先発陣。スネル投手は3戦3勝、防御率0.86で、山本投手は3戦2勝1敗、防御率1.83の成績で、大谷翔平選手、グラスノー投手と強力な4本柱がそろいます。

指揮官は、「現在、4人全員が非常にいい精神状態にある。身体的にも万全だ。彼らに先発を任せ、投げ込ませても安心できる。そして彼らはこの状況に備えている。いやポストシーズン全体を通して、先発陣が打者を攻める姿勢、効率性、変化球を織り交ぜた投球内容には非常に手応えを感じている」と評価しました。