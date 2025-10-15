SKE48の相川暖花＆西井美桜が、10月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」11月号の限定版裏表紙＆グラビアに登場した。

SKE48・相川暖花＆西井美桜「BOMB」11月号

同じくSKE48から、35枚目シングル『Karma』で初選抜メンバーとなった相川暖花と西井美桜のペア水着グラビア。期もチームも違い初ペアとなる2人だが、ホースで水をかけ合うなど楽しそうに夏のグラビアを満喫している。

通常版の表紙は上西怜

表紙を飾るのは、1年ぶりのボムグラビアで、4月にNMB48を卒業してから初登場となる上西怜。まだ夏の空気感の残る18ページのロンググラビアは、これまで見られなかった透け感のあるレース素材の変形ワンピース水着で衝撃のスタート。庭へ移動してからは王道のピンク色ビキニ、あまりに暑かったのでホースで水を浴びてびしょ濡れ状態。室内に戻り胸のボリューム感際立つチューブトップ水着に着替え、布団の上で艶っぽく、さらにはお風呂でしっとり。さらには清楚感のある白ワンピースで、まさかの胸元チラリ。最後はセクシーさ抜群の黒レース水着で、大人になった新しい上西怜を存分に味わえる。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。

通常版の裏表紙は南みゆか

O2の南みゆかが、10代最後の水着グラビアを披露。誰もが認める国宝級ボディ、少女と大人の狭間を揺れ動く、今しか見られないグラビアは必見だ。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。あっと驚く新商品発売の特報も要チェック。

限定版の表紙はSKE48の熊崎晴香＆佐藤佳穂

SKE48の35枚目シングル『Karma』でWセンターを務める熊崎晴香と佐藤佳穂が初のペア水着グラビアを披露。長らく同じチームで活動した同い年の2人、ビキニ姿になっても、一緒にブランコ乗っても、カレーうどんを食べても、とにかく絶妙のバランスで相性抜群。

【通常版】

表紙：上西怜

裏表紙：南みゆか（O2）

■別冊付録

両面ピンナップポスター

上西怜

【限定版】

表紙：熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）

裏表紙：相川暖花＆西井美桜（SKE48）

■別冊付録

両面ピンナップポスター

熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）

＜その他のラインナップ＞

★櫻坂46の四期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞した宮城県出身の山川宇衣。清楚な黒髪ロングで、Tシャツ短パンの部屋着もノースリーブニットも、透明感のある肌と雰囲気にバッチリお似合い。サンドウィッチ作りにも挑戦している。

★HKT48卒業から3年半、念願のファースト写真集を12月11日に発売する松本日向のどこよりも早い独占プレビューグラビア。撮影したのはベトナム。本人いわく「グラビア人生最大露出」の衝撃カットは見逃せない。

★自身がプロデュースするアイドルグループ、Root mimiでも話題の黒嵜菜々子。珍しくしっとり畳の上での水着グラビアを披露している。

★超絶やわらかGカップの三田悠貴が、ファースト写真集『み・た・い？』以来となるボム登場。さらに磨きのかかった軟乳を駆使したグラビアは、身も心も（胸も）成長していることを実感できる内容に。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も。待ちに待った新商品の情報も要チェック。

★最新シングル『四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ』発売中のJuice＝Juiceが、新メンバーの林仁愛を迎えての座談会。先輩の石山咲良・遠藤彩加里・川嶋美楓に、ここだけの質問も。

★格闘家の朝倉未来が発起人で、ABEMA×ASOBISYSTEMが手掛けるガールズグループオーディション『Dark Idol PROJECT』より誕生した注目のアイドルグループ、Toi Toi Toiがメンバー全員でボム初登場。念願のCDデビューに向けて思いを語っている。

★そのほか、藤本唯千夏、井本彩花、畠中夢叶などインタビューも充実。

★よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調。

＜掲載タレント＞

上西怜

熊崎晴香＆佐藤佳穂（SKE48）

相川暖花＆西井美桜（SKE48）

山川宇衣（櫻坂46）

松本日向

黒嵜菜々子（Root mimi）

三田悠貴

南みゆか（O2）

Juice＝Juice

Toi Toi Toi

藤本唯千夏

井本彩花

畠中夢叶

「ボム11月号」

特別定価：本体1,345円＋税（税込1,480円）

発売日：2025年10月9日（木）

判型：A4ワイド判

発行所：株式会社ワン・パブリッシング

