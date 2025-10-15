ガバッと羽織るだけ！【ZARA】40・50代のシャレ見え♡「レザー風ジャケット」

秋の大人コーデで頼りになるのは、シンプルすぎずさりげないデザイン性のある羽織りかも。そこで今回注目したのは【ZARA（ザラ）】のレザー風ジャケットです。トレンド感と上品さをバランスよく備えており、40・50代の装いにもぴったり。羽織るだけでコーデがピリッと締まり、今季のスタメンになりそう。

立体フォルムでハンサムとフェミニンを両立

【ZARA】「フェイクレザーボンバージャケット」\10,990（税込）

ほんのり丸みのある立体フォルムが今っぽいボンバージャケット。ハンサムなのにどこか女性らしさも漂うような、絶妙な一着です。キルティングの裏地で防寒にも期待できるから、これからの季節に活躍してくれそう！ ドロップショルダーの設計で、こなれたムードを演出してくれます。

計算されたシルエットで高見えと細見えに期待

【ZARA】「ペプラムフェイクレザージャケット」\10,990（税込）

腰のくびれが際立つペプラムヘム & 同素材のベルトでウエストにメリハリをつければ、レザー風ジャケットでも辛口になりすぎず、ぐっとレディに着こなせます。ライダースジャケットの要素もあり、スタイリッシュなムードも纏えそう。落ち着いた艶ありブラックで、クリーンにもラフにもマルチに使えそうなのが嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M