私は週3で義実家をサポートしてるのに。夫と義実家を訪れた結果 → 高齢姑の『まさかの反応』にモヤる

年を取るにつれて、個人差はあれど、ほとんどの人が「体が思うように動かない！」と感じるようになります。一人ではどうにもならず、徐々に周りのサポートが必要になってくるでしょう。そんなときでも感謝の気持ちは忘れてはいけません。今回は私の友人A子さんから聞いた、高齢の姑をサポートするも予想外のことが起こったエピソードを紹介します。

高齢の姑をサポート

50代後半のA子は、80歳を過ぎ生活面でのサポートが必要になった姑のために、自分のパートが休みの日など、週に2～3回は車で30分ほどかけて義実家に行っています。

義実家では、姑が好みそうな薄味の手料理を持っていき食べさせたり、キッチンの排水口やトイレが汚れていれば掃除をしたり、高いところに埃がたまっていれば拭いたりするなど、なかなか高齢の姑の手が回らなさそうなところをサポートしています。

もともときれい好きだったA子は、掃除をするのは苦ではありませんでしたが、姑から用事はたくさん言いつけられても、感謝の言葉がなかったことに違和感を覚えていました。

夫と一緒に行くも

A子の夫は仕事がとても忙しいのですが、たまの休みがあると、A子と一緒に姑の様子を見に行くこともありました。しかし、本当に見に行くだけで、ちょっとした掃除等々は手伝いもしません。姑と当たり障りのない会話をちょっとするだけです。

夫にも姑にもイライラ

夫は、義実家でもきびきびと働くA子に対して一言、「悪いな」と言うだけ。さらにイライラするのが、姑はたまに顔を見せに来るだけの自分の息子に対しては、「せっかく仕事が休みなのにわざわざごめんねえ、ありがとう。うれしいわ」などと声をかけたのです。

一方A子に対しては、「あれやってこれやって」「なんでこんなこともできないの？」「まったく、つかえないわね」とここぞとばかりに指示や駄目だしをする姑。夫の前でもお礼の言葉はやはり、ほぼありません。

今後さらに介護が必要になったら

年老いた自分の実の母のためなのに、積極的に家事をやろうともしない夫にも腹が立つA子。

自分がやると決めたことではありますが、理不尽な態度をとる姑に対しては「感謝する相手が違いませんか」と言ってやりたい気持ちになりました。

A子の子どもがまだ小さかったころ、姑にはよく面倒を見てもらっていたこともあり、今まではできる限りのサポートをし続けていくつもりでいましたが……。トイレやお風呂の介助など今よりさらに介護が必要になっても、今の夫と姑の態度では、正直なところそこまでは親身になってできないと感じているA子でした。

【体験者：50代・女性パート、回答時期：2025年9月】

