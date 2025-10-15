ニック役・森川智之さんとゲイリー役・下野紘さんが登壇！ディズニー映画『ズートピア２』声優発表イベントレポート

2025年12月5日(金)に劇場公開される映画『ズートピア２』

2025年（巳年）の10月15日（巳の日）という、ヘビにまつわる日、今作の物語の鍵を握る新キャラクター、ヘビのゲイリー役が発表されました！

イベントには前作に引き続きニック役を演じる森川智之さんと、ヘビのゲイリー役がサプライズ解禁された下野紘さんが登壇。

注目の新キャラクターや作品の謎について、ここでしか聞けないトークが繰り広げられました☆

ディズニー映画『ズートピア２』声優発表イベント

開催日：2025年10月15日（水）

登壇者：森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）

場所：中池袋公園

新キャラクター・ヘビのゲイリー役は下野紘さん！

イベントでは、注目の新キャラクター、ヘビのゲイリー役が下野紘さんに決定したことがサプライズで発表されました。

ゲイリーは哺乳類しかいないはずのズートピアに現れたヘビで、ジュディとニックを秘密の場所へと導く重要な役どころ。

下野さんは、キャラクターの魅力や演じる上での思いについて語りました。

長年の夢だったディズニー作品への参加に、「夢が叶いました！」と喜びを語りました。

自身がディズニー作品に憧れるようになった原点や、過去に海外ロケ中に偶然ディズニーのアニメーターと出会ったエピソードも披露。

その際にもらった“アリエルのイラスト入りレシート”は今でも大切に保管していると話し、感動的な思い出を明かしました。

ゲイリーとお揃いの八重歯もお気に入りのようでした☆

森川智之さんと下野紘さんが作品の謎に迫るトーク

ニック役の森川智之さんも登壇し、下野紘さんと共に作品に関するトークを展開。

森川さんは、ズートピアの世界が「誰でも何にでもなれる夢がかなう場所」であり、ニックとジュディのバディ感が魅力であると改めて語ります。

本作で爬虫類キャラクターが新たに登場することについても、「ズートピア誕生の秘密」に迫るストーリーであることを示唆しました。

イベントのラストでは、森川さんから下野さんへ『ズートピア2』の台本と花束をプレゼント☆

森川さんは前作から10年越しの続編に感謝し、下野さんも「大役を務める責任を感じている」と意気込みを見せていました。

森川智之さんと下野紘さんが語るディズニー映画『ズートピア２』声優発表イベントのレポートでした☆

