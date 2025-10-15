◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神―DeNA（2025年10月15日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神の森下翔太外野手（25）が、DeNAとのCS初戦で先制打を放った。

両軍無得点では6回。1死二塁と先制機をつくると、二塁走者の近本が、東の森下に投じた初球に「三盗」を成功。これには試合を中継したABCテレビで解説していた阪神OBの糸井氏も「度胸がいりますよね」と驚きを見せた。

東は無警戒で、悠々と三塁を陥れると、球場は地鳴りのような大歓声。その後、森下は1−1からの3球目、145キロの外角ツーシームを中前にはじき返す先制打となった、

元阪神監督でスポーツニッポン評論家でもある矢野燿大氏は解説で「やっぱり近本の三盗じゃないですか。投手も多少なりとも動揺する」と先制打につなげた近本を称えていた。

さらに佐藤輝の中前に落ちる当たりで、森下が三塁を陥れる好走塁を披露した。ここから2死一、三塁の場面をつくると、小野寺がDeNAのエース・東がカウント3―1から投じた外角低めのフォークを右前へ運ぶ右前適時打。東はここで降板となり、2番手・坂本がマウンドへ上がった。

1勝アドバンテージで迎えたファイナルステージの初戦。貴重な一打に聖地・甲子園のボルテージがさらに上がった。