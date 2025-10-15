15日、名古屋駅近くの交差点で、71歳の男が運転する車が暴走し、次々と歩行者をはねました。防犯カメラには、車体が傾いたまま猛スピードで横断歩道に突っ込む様子が記録されていました。

■騒然とした“通勤ラッシュ”の時間帯 目撃者は…

15日朝、カメラが捉えたのは、現場へと急ぐ大勢の警察官の姿。すでに救急車が複数台あり、規制線が張られたばかりの現場は騒然としていました。

“通勤ラッシュ”の時間帯、道路上にとまる1台の軽乗用車。フロントガラスが大破しています。一体、何があったのでしょうか

15日午前7時40分ごろ、名古屋駅から約800メートル離れた場所にあるバスターミナルの出入り口付近の横断歩道で、軽乗用車が3人をはねる事故が起きました。

防犯カメラの映像に映っていたのは、歩行者用の信号が青になり、多くの人が横断歩道を渡り始めた次の瞬間、坂を下ってきた車が突っ込んできた様子。段差に乗り上げ、車体が傾いているのがわかります。

この直後に歩行者と衝突。3人をはねたあと、50メートルほど進んだところで停車しました。

事故の目撃者

「歩道が青信号だったけど、勢いよく車が突っ込んできた」

──車はスピード出ていた？

事故の目撃者

「結構出ていました」

事故の目撃者

「女性が最初に飛ばされて、その次に男性が飛んでいくのが見えて、2人は完全に飛ばされてました」

中京テレビのアナウンサーも、現場に居合わせていました。

事故当時現場にいた 中京テレビ 仲川晴斐アナウンサー

「ちょうどその時、私は横断歩道を横断中で、目の前で3人の方が車にはねられました。音を立てて、振り返ったら目の前で人がひかれている状況。本当に一瞬の事故でした」

■容疑者「人にぶつかっていない」と否認

はねられた3人のうち、愛知県稲沢市の会社員・田中幸子さん（49）が死亡、36歳の男性と48歳の女性2人が重傷です。

警察は、軽乗用車を運転していた鳴海洋容疑者（71）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

鳴海容疑者の運転する車は「出口」へ向かう途中、カーブでコントロールを失い、「入り口」側の車線から交差点に進入したとみられています。

朝、多くの人が行き交う場所での事故で影響も…。交差点は一時通行止めになり、周辺では渋滞が発生していました。

“高齢ドライバー”が起こした、通勤ラッシュ時の死亡事故。調べに対し鳴海容疑者は「人にぶつかっていない」と容疑を否認しています。

警察が事故の詳しい状況を調べています。