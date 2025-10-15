僕が見たかった青空、6thシングル青空組の11人が“かっこよくも美しい”グラビアで新境地

10月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆11月号』の表紙＆巻頭に、僕が見たかった青空から、6thシングル青空組の11人が登場している。

【写真】11人の美しさがきらめく付録のポスターカット

10月18日に「僕青祭2025」を控え、12月17日には7thシングルの発売も決定している僕が見たかった青空。

今回は「美しい11人のプリズム」をテーマに、安納蒼衣、岩本理瑚、金澤亜美、杉浦英恋、須永心海、西森杏弥、早崎すずき、持永真奈、八木仁愛、柳堀花怜、吉本此那の「美しさ」を徹底的に追求して撮影。オーディション3万5000人以上の中から選ばれた11人の、これまで見たことがなかったような、かっこよく美しいグラビアに仕上がった。

また、メンバーのインタビューを中心としたドキュメンタリーは、「昨日の葛藤と明日への希望」をテーマに、10000字を超える読み応え抜群の内容に。話題となった「結成2周年記念ライブ」でのリーダー・塩釜菜那の「私たちはオワコンじゃないんだ」発言に対するメンバーの想いや、9月23日に開催され成功を収めた「青空組単独公演」の手ごたえ、さらには持永真奈の卒業や、安納蒼衣の雲組への移動のことまで、大ボリュームでお届けする。