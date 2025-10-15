金融資産2億7000万円でも「家のリフォーム費用や最近の株価急落で余裕はない」65歳男性の心構え
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（59歳）、子ども（27歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の現預金：2000万円、リスク資産：2億5000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金500カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：20万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金3万円
年金以外の収入：配当600万円、不動産所得200万円（ともに年額）
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：40万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「世間的にはよく貯めた方だと思いますが、上には上がいます。自宅のリフォームなど差し迫った出費もありますし、最近の株価急落もあって、あまり余裕は感じません」と語っています。
目標達成のためには「日常の節約と投資しかありません。ただしたびたびの海外旅行や子どもの教育費、住宅の取得などで、億の金が出ていきました」と振り返ります。
実際に年金生活を迎えた今も、老後資金はやはり「2億円」程度あると安心なのでは、と感じているとのこと。
「アベノミクスのおかげで目標をクリアできました。2億円を仮に利回り4％で運用すると800万円の利益です。ぜいたくはできないが暮らしに困ることはないという水準」とあります。
「生きていれば問題はいくらでも出てきます。満足度は主観的なものですから、お金よりも別の要因に左右されることもあるし、他人との比較で満足度が落ちることもあります。『足るを知る』という仏教の教えを言い聞かせています」とその理由を語ります。
最後に、老後資金に不安を抱えている現役世代に向けたアドバイスとして「バリュー投資（利益や資産価値に比べて株価が割安だと判断される銘柄に投資し、長期的にリターンを得ることを狙う投資スタイル）をおすすめします」と投稿者。
くわえて「多くの知識と基礎学力をつけておくことが大切です。心構えとしては（投資家の）チャーリー・マンガーがいいことを言っています。『紳士の落とし穴は3つのL。Liquor,Ladies,and Leverage（酒と女性とレバレッジ）』だそうです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
