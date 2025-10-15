なにわ男子・大橋和也、“スーパーアイドル”受賞に喜び メンバーは「ツッコんでいたと…」
アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードでスーパーアイドル部門を受賞した。
なにわ男子の大橋和也
大橋は、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると、「ありがとうございます」と笑顔。受賞について「最初聞いたときはちょっと恥ずかしかったんですけど、事務所に入ってからずっと『スーパーアイドルになる』って言っていたので、一歩近づけれたというのがうれしいです」と喜んだ。
メンバーの反応を聞かれると「マネージャーさんからみんな聞いたらしく、そのときはみんなでツッコんでいたと言っていました。でも、入った当時からスーパーアイドルになると言っていたので、夢が叶ってよかったなと言ってもらいました」と明かし、生配信された授賞式についても「喜ぶのもありつつ、ちょっとニヤニヤしていると思います。見てくれているメンバーもいると思うので」と話していた。
○「anan AWARD 2025」受賞一覧
大賞:timelesz
スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)
ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)
ボーダレスカルチャー部門:PLAVE
クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)
カルチャー部門:塚原あゆ子
アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ
絶対王者部門:キヨ
ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)
俳優部門:今田美桜
