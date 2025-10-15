10月より2期が放送中のアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）。14日に最新話が放送され、反響を呼んでいます。本記事では、ネット上での感想を一挙紹介します。（サムネイル画像出典：『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』公式Xより）

10月より2期が放送中のアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（テレビ東京系）。14日に最新話が放送されると、その面白さゆえ多くの感想がネット上にあふれました。本記事では、さまざまな感想を紹介します。

「新しく従魔になったドラちゃんに興味津々で……！」

普通のサラリーマン・向田剛志が異世界へ召喚され、そこで料理の才能を発揮し、異世界生活を堪能するというストーリーの同作。第14話の概要は以下の通りです。

「森を抜けてダンジョン都市・ドランにやってきたムコーダたち。フェルが仕留めたアースドラゴンを解体してもらうため、ギルドを訪問したムコーダだったが、ギルドマスターのエルランドは、新しく従魔になったドラちゃんに興味津々で……！」（公式Webサイトより引用）

ポジティブな感想続出！

放送後のXでは前向きで明るい感想が多く上がっています。

「とんでもスキルで異世界放浪メシ２のおかげでSNSを見るのが楽しくて堪らん」

「とんでもスキルで異世界放浪メシ面白くて大好きなんだけどスピンオフのスイの大冒険も可愛くて面白くて大好き」

「やっぱ癒されるわあ　従魔たちかわいいし相変わらずの飯テロアニメで」

「とんでもスキルで異世界放浪メシ2最新話、初手ドラゴンすぎた。速すぎる。相変わらずすいちゃんが可愛い」

「今回も美味しそうだったし、従魔たち、女神様たちが可愛すぎた」

「シーズン２、第１４話みた。道民歓喜ですな！」

「とんでもスキルで異世界放浪メシ2のアニメが始まって両親が喜びながら観てた。あのアニメのおかげでアニメ視聴にハマったから2期嬉しい」

「じ、ジンギスカン食べたくなるぅ……!!」

「なんかどんどんおもしろくなってんですがｗ」

好意的な声が多く上がる一方、「原作改変多すぎだろ...」といった声も上がりました。

次回第15話は21日放送予定です。気になる人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

(文:橋酒 瑛麗瑠)