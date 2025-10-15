タレントの若槻千夏（41）が14日、テレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・36）に出演。インスタグラムで“キラキラ投稿”をこっそりする訳を明かした。

「旅行先のホテルでサービスされたらうれしいものは？」という心理テストで「ウエルカムドリンク、フットマッサージ券、旅先のお菓子セット、ホテルラウンジの無料利用券」の中から選ぶもので、若槻は「ホテルラウンジの無料利用券」を選択。

この心理テストはSNSで充実した生活を投稿するようなキラキラ生活への憧れである「キラキラあこがれ度」が分かるというもので、結果を聞く前から若槻は「MAXだと思う」と言い、その通り結果も「MAX 人前での自分を美しく演出したい ほめられて輝く華やかな存在感の持ち主」だった。

若槻は「お仕事の一環みたいなのもありますしね。それはしょうがない」と言い、最近のキラキラMAX投稿は？と聞かれると「キラキラしかないやつは、毎年誕生日」と語った。

だが「仕事上、キラキラしている女子を突っつく仕事が多いんですよ」と明かし「だから、コソコソ更新している。すいませんけど」と明かしていた。

心理テストの他の結果は「ウエルカムドリンク」は「キラキラあこがれ度は低い キラキラした写真は撮りたいけど、ほどよく自然体で楽しみたい人」。「フットマッサージ券」は「キラキラあこがれ度は中 地に足がついて、映えより実用性を大事にする。SNS投稿もリアルで素朴なスタイルが似合う」。「旅先のお菓子セット」は「キラキラあこがれ度は高い 人とつながる・文化を味わう喜びを大事にしている。限定やご当地ものにひかれるチョイ映え好き」と説明された。