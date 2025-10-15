韓国大手百貨店「新世界」がSHIBUYA109に！＜韓国最旬ブランド＞が集結♡『SHINSEGAE HYPER GROUND』をCHECK
10月17日（金）からSHIBUYA109渋谷店にて、韓国最旬ブランドが集うPOP UPショップ「SHINSEGAE HYPER GROUND」がオープン！そこで今回は、8つの出店ブランド&POP UPショップで開催される特別イベントについてご紹介します。この貴重な機会をお見逃しなく♡
韓国大手百貨店「新世界」がSHIBUYA109に！「SHINSEGAE HYPER GROUND」がオープン
SHIBUYA109渋谷店にて、韓国大手百貨店「新世界」と連携し、Z世代を中心ターゲットとした韓国最旬ブランドが集うPOP UPショップ「SHINSEGAE HYPER GROUND」がオープン！
第1弾は2025年10月17日（金）〜26日（日）まで8階に、第2弾として10月28日（火）〜11月10日（月）まで1階に期間限定でオープンします。
第2弾は10月28日（火）〜11月3日（月・祝）と11月4日（火）〜11月10日（月）で出店ブランドが変わるので注意！
今回は、8つの出店ブランド&POP UPショップで開催される特別イベントについてご紹介します。
話題の韓国ブランド8選が集う注目のPOP UPショップをチェック♡
日本初上陸も！8つの出店ブランドをご紹介
第1弾では6ブランド、第2弾では5ブランドの計8ブランドが登場します。
8ブランドのうち6ブランドは日本初上陸なんだとか♡
このチャンスをお見逃しなく！
Check! epingler（エピングラー）
日本初出店
高級感のある素材とユニークなパターンを用い、トレンド感がありながらも細部にこだわった商品が特徴のブランド。
コレクションごとに、生地や素材の色味・質感にこだわりながら高品質なデザインを実現し、すべてのアイテムが長く価値を持って着られるように仕上げられていますよ。
第1弾＆第2弾出店
Check! MUCENT（ムセント）
クラシックな感性を大胆に現代的に再解釈し、価値のある商品として表現するブランド。常に“持続可能な服”について思索を重ねています。
第1弾＆第2弾出店
Check! HOLY IN CODE（ホーリーインコード）
日本初出店
“自分だけのコード”を作り上げていく人々のためのブランド。無駄のないデザインと着回しのきくアイテムを通じて、“頑張っているようで頑張っていない”シックなムードを演出できますよ。
毎日のスタイルに、繊細な違いを加えてみてはいかがですか♡
第1弾出店
Check! MONTSENU（モンセヌ）
日本初出店
“感情をまとう方法”を探求するデザイナーズブランド。現実と非現実の境界を取り払うジェンダーレスなシルエットと、繊細なディテールを通じて独創的な美学を提案しています。
芸術、サブカルチャーなどからインスピレーションを受け、ひとつのシーズンごとにそれぞれの物語をコレクションとして表現していますよ。
第1弾出店
Check! THREE TO EIGHTY（スリートゥエイ ティ）
日本初出店
日々の暮らしのなかで自然と馴染み、時間とともに深みを増していくスタイルを提案するブランドです。ミニマルでありながら特別感があり、フェミニンでありながら感覚的なシックさを追求。
一時的な流行ではなく、繰り返し身に着けたくなる“習慣”のような存在を目指していますよ。
第1弾出店
Check! LUV IS TRUE（ラブイズトゥルー）
愛・友情・仕事・そしてファッションに対して自分だけのスタイルを持っている人々と共にしたい、という思いで立ち上げられたブランド。
シンプル・ミニマル・カラー感のある要素からインスピレーションを受け、シーズンごとに楽しい要素を加えた、ウィットに富んだコンテンポラリーウェアを提案しています。
第1弾出店
Check! LETTER FROM MOON（レターフロム ムーン）
日本初出店
その名前にふさわしいロマンティックでレトロなムードの服を手がけるブランド。
「デザイナーズブランドはコスパが悪い」という偏見を打ち破るため、合理的な価格で差別化されたアイテムを自信を持って展開しています。
第2弾出店
Check! ffroi（フルア）
日本初出店
韓国・ソウル発祥の小物・バッグブランド。大多数ではなく“特別な少数”のためのデザインが特徴です。
主力商品が革素材のバッグとなっており、韓国ファッションの王道ブランドとしてこれまでにも多数のアーティストらが愛用する中高価格帯のアイテムが並んでいますよ。
第2弾出店
韓国で人気の「レシート写真機」が無料で体験できる♡ 特別イベントをCHECK
POP UPショップのオープンを記念し、特別イベントを開催！
Check! 1階イベントスペース
来館者の皆様にお楽しみいただけるフォトスポットの設置やステッカーのプレゼントを実施します。
開催時間：10：00〜20：00
Check! 8階特設会場
韓国で人気のレシート写真機が「SHINSEGAE HYPER GROUND」バージョンで用意されています。
期間中はだれでも無料で体験できるのがうれしい♡
また、POP UPショップでのお買い上げレシートを提示でチャレンジできるクレーンゲームやSNS投稿でのミニギフトプレゼントなどさまざまな企画を実施！
開催時間：10：00〜21：00
※各種無くなり次第終了。
※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
開催概要
第1弾
実施期間：10月17日（金）〜10月26日（日）
実施場所：SHIBUYA109渋谷店 8階特設会場
〈出店ブランド〉epinglerHOLY IN CODEMONTSENUMUCENTTHREE TO EIGHTYLUV IS TRUE（※SHIBUYA109セレクトブランド）
第2弾
実施期間：10月28日（火）〜11月10日（月）
実施場所：SHIBUYA109渋谷店 1階「Limited POPUP BRIDGE.」
〈出店ブランド〉10月28日（火）〜11月3日（月・祝）LETTER FROM MOONTHREE TO EIGHTY11月4日（火）〜11月10日（月）MUCENTepinglerffroi
