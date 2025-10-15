これからの季節に使いたい！パワーアップした「敏感肌用ブランド」のアイテムをCHECK♡

スキンケアを見直したいけど自分にあうものが見つかるか心配....。そこで今回は、パワーアップした「敏感肌用ブランド」のアイテムをお届けします。“これなら使いたくなる”という、推しアイテムがきっと見つかるはず！乾燥しやすくなる季節に向けて、ぜひ参考にしてみてね♡

タイプ別の推しスキンケアを見つけよう “これなら使いたくなる”という、推しアイテムがあると、丁寧なスキンケアを継続しやすくなるはず！ということで、肌質や性格にあわせた最新スキンケアをご紹介。 チョーカーつきトップス 2,969円／PHILLY

敏感さんはパワーアップした【敏感肌用ブランド】を

Item 【MINON】アミノモイスト モイストチャージ ローション I しっとりタイプ＆同 クリーム 肌の水分保持力を高める処方に進化。9種のアミノ酸のバランスを調整し、配合量もアップ。 〈左から〉ミノン アミノモイスト モイストチャージ ローション I しっとりタイプ 150mL 2,200円、同 クリーム 40g 2,530円（ともに編集部調べ）／ともに第一三共ヘルスケア

Item 【dプログラム】モイストケア ローション EX＆同 エマルジョン EX 敏感肌の角層バリアを育む成分・キシリトールを新たに搭載。モイストタイプは繰り返す乾燥にも◎。 〈左から〉dプログラム モイストケア ローション EX [医薬部外品] 125mL 3,300円、同 エマルジョン EX [医薬部外品] 100mL 3,630円／資生堂（10/21発売） 撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗