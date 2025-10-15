これからの季節に使いたい！パワーアップした「敏感肌用ブランド」のアイテムをCHECK♡
スキンケアを見直したいけど自分にあうものが見つかるか心配....。そこで今回は、パワーアップした「敏感肌用ブランド」のアイテムをお届けします。“これなら使いたくなる”という、推しアイテムがきっと見つかるはず！乾燥しやすくなる季節に向けて、ぜひ参考にしてみてね♡
タイプ別の推しスキンケアを見つけよう
“これなら使いたくなる”という、推しアイテムがあると、丁寧なスキンケアを継続しやすくなるはず！ということで、肌質や性格にあわせた最新スキンケアをご紹介。
敏感さんはパワーアップした【敏感肌用ブランド】を
Item 【MINON】アミノモイスト モイストチャージ ローション I しっとりタイプ＆同 クリーム
肌の水分保持力を高める処方に進化。9種のアミノ酸のバランスを調整し、配合量もアップ。
Item 【dプログラム】モイストケア ローション EX＆同 エマルジョン EX
敏感肌の角層バリアを育む成分・キシリトールを新たに搭載。モイストタイプは繰り返す乾燥にも◎。
撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗