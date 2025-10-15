2023年に西武で活躍したマキノン氏

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

2023年に西武でプレーしたデビッド・マキノン氏が14日（日本時間15日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で快投したドジャースの山本由伸投手について「日本からでてきた最高の投手だ!!」などと興奮気味に投稿した。

山本氏はブルワーズ戦で9回3安打、1失点の好投で、メジャーでの自身初完投勝利を飾った。衝撃の投球に同氏は「山本がプレーオフで完投勝利!! 超絶な場面での活躍! なんて男だ！ 日本から出てきた最高の投手だ!!」とオール日本語で投稿した。

マキノン氏は2023年に西武でプレーし、127試合に出場。打率.259、15本塁打を放った。それだけに投稿の最後に「P.S. 俺、彼からホームラン打ったんだ」と泣き笑いの絵文字を3つ並べていた。

2023年5月6日、マキノン氏はオリックス時代の山本から2ランを放っていた。日本最終年となった同年、16勝6敗だった山本は、2本塁打しか浴びていなかった。この報告に日本のファンからも「普通に自慢できる」「彼から打ったホームランの価値は上がっていくだろう「すごい！」「一生自慢できる」「伝説すぎる」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）