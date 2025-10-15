◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第１戦 阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

大事なＣＳ最終ステージ初戦でキラーぶりを発揮した。阪神・森下が、得意の東から先制打を放った。両軍無得点で迎えた６回１死三塁、ＤｅＮＡ・東の１４４キロを中前にはじき返した。「チカ（近本）さんに三盗してもらって、すごく楽になりました。犠牲フライでＯＫの気持ちでゾーンを上げて、自分のスイングを心がけました」と声を弾ませた。４回１死では、中堅左にチーム初安打をマーク。虎党で黄色く染まった甲子園が大歓声に包まれた。

藤川監督から「荒々しく楽しもう」と大号令を掛けられ、その体現者として名前を呼ばれた背番号１。早速、今季６打数３安打の打率５割と好相性の“東撃ち”で、指揮官の期待に全力で応えた。「今まで通りやれば強いと思う。思い詰めてやる必要はない」。ぶっちぎりでペナントレースを制した藤川阪神を先導した２５歳は、常に冷静だ。

過去２年のＣＳ成績は１８打数７安打の打率３割８分９厘。新人の２３年から２年連続でアーチを描いており、短期決戦で勝負強さはさらに増す。「点を取れる能力は短期決戦においてすごく必要な力。自分は『できるな』という自信がある」。見据える先は２年ぶりの日本一だ。若き大砲がチームを導く。（中野 雄太）