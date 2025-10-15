◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク―日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）

日本ハム・新庄剛志監督は今季１勝４敗のモイネロ対策として、この日登録された今川優馬を「５番・左翼」で先発起用した。

一塁ベースを回るとすぐに、両手を激しくたたき、右人さし指を突き上げた。この日、１軍昇格した今川は、３回２死、カウント１―２からモイネロの内角１４８キロ直球を捉え、左前打を放ち、チャンスメイクした。後続が倒れ、得点とはならなかったが昇格即、存在感を放った。

泥臭くはい上がってきた。今季はシーズンの大半を２軍で過ごしたが、９月９日のソフトバンク戦（エスコン）で昇格し、モイネロから１号ソロを放つなど３安打３打点の大暴れ。しかし、９月１４日の西武戦（エスコン）で右太ももを負傷し再離脱を余儀なくされた。「ファーストステージ（第１Ｓ）を宮崎でテレビで見ていて、すごく興奮しましたし、その場にいられなかった悔しさを胸にフェニックス・リーグで不死鳥のごとく『何度でも、何度でも、はい上がってやる』っていう強い気持ちで過ごしてきた」。フェニックス・リーグの１０月７日ヤクルト戦（西都）では、ヤクルト・奥川から左翼へ特大弾を放つなど復活し、福岡行きの切符をつかんだ。

北海道出身で道民からも愛される２８歳。「呼んでいただいて、すごく光栄ですし、上がったからには勝利以外はいらないので、勝ってエスコンに帰れるように頑張りたい」。新庄ハムの不死鳥が日本一への切り札となる。（川上 晴輝）