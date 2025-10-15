不妊症の女性を支える年下イケメン役で注目！山中柔太朗「今一番お芝居が楽しい」：できても、できなくても
不妊症の主人公を描く大人のラブストーリー、木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分）。不妊症が発覚したことで彼氏も職も失った主人公を支える、年下イケメン・月留真央を演じる山中柔太朗さんにインタビュー。
――近年、ドラマ、映画など話題作に出演し俳優としての活動も注目されている山中さん。今回、テレ東のドラマには初出演ですね。
「事務所の先輩方が出演している作品を見て“いつか僕も出演できたらいいな”と思っていたので、とても嬉しいです。実は今“一番お芝居が楽しい”と感じています。これまでは“お芝居は難しい”という気持ちが強かったのですが、最近ようやく楽しさを感じられるようになってきて。今はお芝居をしたい気持ちでいっぱいです」
――“難しい”から“楽しい”と感じられるようになったのには、何かきっかけがあったのですか？
「是枝裕和監督のワークショップに参加したことです。2日間で各日5時間ずついろいろ教えていただき、お芝居に対する考え方が変わりました。そこで学んだことを実践できるので、お芝居が楽しくなったんだと思います」
――主演・宇垣美里さんの印象は？
「以前からテレビで拝見していた方ですし、YouTubeも何度か見させていただいているので、どんな方なのかなと共演を楽しみにしていました。実際にお会いしたら、とても優しくて褒め上手で。いろいろなところを褒めてくださるので嬉しくなりました（笑）」
――不妊症が発覚したことで7年付き合っていた彼氏に振られ、同時に職も失った主人公・翠（宇垣）と出会い、失意のどん底から救い出す存在となる年下イケメン・真央役です。どのように演じられていますか？
「真央は“優しさ”がキーポイントだと思っています。過去のある出来事から、“人には優しくしよう”“困っている人は助けよう”と、常に念頭に置いている青年です。それは良い部分でも悪い部分でもあって、その優しさがかえって人を傷つけてしまうことも学んでいくことになります。
僕自身も、常に人に優しくしようと心がけています。それ故に真央と近しい経験をしたのですが、真央を演じるにあたって、そのことをふと思い出しました。意外に“真央と自分は似ているのかな”と思いながら役作りを進めました」
――“不妊症”という繊細な題材ゆえにシリアスな一面もある物語です。演じる上で気を付けていること、考えさせられたことなどはありますか？
「テーマに関しては、僕は結婚や子供については全く考えたことがないというのが正直なところです。この作品を通じて、“人生にはいろいろなことが起こるし、人にはそれぞれの幸せの形があるんだな”と感じました。翠には翠の、真央には真央なりの幸せがあって、本人が幸せであればそれでいいんだと教えてもらったような気がします。こうした思いを、お芝居を通して見てくださる方たちにうまく伝えられたら素敵だなと思っています」
――翠と真央のような“運命的な出会い”を信じていますか。また、運命的な出会いだと感じたことはありますか？
「この仕事をしていると人との出会いは多いです。そして、1つ1つの出会いがとても大事な世界でもあると感じています。出会いは全て運命なのかもしれません。
仕事以外では、愛犬とは運命の出会いだと思っています。性格やちょっとした仕草とか、どんどん僕に似てきているんです（笑）」
――翠は真央との出会いによって救われますが、ご自身が、誰かの存在に救われた、誰かの言葉で気持ちが楽になった、という経験はありますか？
「M!LKのメンバーです。一緒にいる時間が楽しいし、メンバーが好きだからグループを続けています。それぞれ個人の仕事が忙しい時でも、グループに戻ると『おつかれ！』と声を掛け合ってわいわい話す時間が楽しいんです。“このメンバーと長く一緒にいたい”“長く続けていきたいから売れたい”と願っているというところもあります」
――本作は“自分にとっての本当の幸せ”を探していきます。山中さんにとっての幸せとは？
「これも、犬との時間、M!LKのメンバーといる時です。他愛のない話から、気が付くと仕事の話まで、メンバー5人で話している時が本当に幸せなんです。車での移動中も、ずっとしゃべっています（笑）」
今夜放送、木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分）第2話は？
第2話
親友・エリカ（水崎綾女）の紹介で新しい職場で働くことになった翠（宇垣美里）。社員寮へ引っ越しすると隣の部屋には、なんと真央（山中柔太朗）の姿が！職場でも顔を合わせることになり気まずい翠に対し、真央はホテルでの出来事を気にする様子もなく淡々とした表情で翠に業務内容を教えるのだった。6つも年下でありながらキャリアも人としての包容力も持ち合わせたハイスペックな真央にフォローされながら翠は順調に新たな環境での暮らしをスタートさせる。しかしそんなある日、出社しようとした翠の前に元・婚約者の聡 （渋谷謙人）が現れて…。
第1話を「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう）
2001年12月23日生まれ。栃木県出身。映画「あたしの！」（2024年公開）、「BADBOYS-THEMOVIE-」（2025年公開）、「君がトクベツ」（2025年公開）などに出演。ドラマ「悪いのはあなたです」（読売テレビ／日本テレビ系）、W主演を務める映画「純愛上等！」（2026年公開予定）など出演作が控える、今最注目のネクストブレイク俳優。ダンスボーカルグループM!LKのメンバー。
X：@jyu_ta_ro
Instagram：@jyutaro_milk
（取材・文／伏見香織）
