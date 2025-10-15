「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神の藤川球児監督が五回に勝負手を繰り出した。安打を放った中川に代走・小野寺を告げ、投手・村上のところで代打・ヘルナンデスを投入。先制点を奪うことはできなかったが、攻めの一手が六回の先制劇へつながった。

五回、先頭の中川が右前打で出塁した。ここで藤川監督はすかさず代走・小野寺を告げた。指揮官が繰り出した一手に甲子園のスタンドは大歓声。ここが勝負所と踏んでの策だった。

坂本の打席でカウント１ボールから東のけん制球で小野寺が逆をつかれた。慌てて戻り判定はセーフ。三浦監督がリクエストするも覆らず。さらに東がけん制球を送ると、甲子園のスタンドからブーイングがわき起こった。

坂本が送りバントを決めると、熊谷が放った高く弾んだ三ゴロ間に小野寺は三塁へ。ここで指揮官は代打・ヘルナンデスを告げた。だが２球で追い込まれると、最後はボールゾーンの変化球にバットが出てしまった。東を攻略することができず、５回を終えて両軍無得点の均衡したゲームになった。

しかし六回１死二塁から近本がＤｅＮＡバッテリーの隙をついて三盗を決めると、森下が中前適時打を放って先制。さらに途中出場の小野寺が右前適時打を放ち、東をＫＯへ追い込んだ。