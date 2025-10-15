「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ１−５ドジャース」（１４日、ミルウォーキー）

ドジャース・大谷翔平投手が七回１死三塁の好機で迎えた第３打席で右前適時打を放った。ポストシーズンで２０打席ぶりの安打が貴重なタイムリーとなり、チームを連勝へ導いた。

ブルワーズが左腕をぶつけてくる中、厳しいコースを必死に粘った大谷。最後は内寄りのボールをコンパクトに捉えると、打球は痛烈に一、二塁間を破った。直後、一塁へ向かって走り出した大谷は右拳を握った。チームにとっても自身にとっても大きなヒットだ。

ポストシーズンに入ってからマークも厳しくなり、快音が響かなかった大谷。フィリーズとの地区シリーズは１８打数１安打。前日、ブルワーズとの初戦は２つの申告敬遠を含む３四球で、１打数無安打だった。

ロバーツ監督が優勝決定シリーズ前に「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズには勝てない」と苦言を呈し、「重要なのはストライクゾーンを戻すこと、左投手との対戦で内角への速球と外角への変化球といった狙いを見極めること。そういった修正に期待している。打撃のアプローチを改善しなくてはいけない」と修正を求めていた。

タイムリーを放った打席ではしっかりとボール球を見極め、厳しいコースをカットした。そして難しいボールをコンパクトに捉えた。これが復調のきっかけになるか−。２年連続のワールドシリーズ進出へ、価値ある一打だったことは間違いない。