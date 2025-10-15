M’DREA限定色「Amethyst Veil」登場！美しい新色で自信を

M’DREAから新たな限定カラー「Amethyst Veil（アメジスト ヴェール）」が登場！淡いシャンパンベージュに青みを帯びたラベンダーレースが重なり、肌の透明感を引き出します。この新色は、女性らしさと内面の強さを引き立てるラグジュアリーなカラーで、大人の魅力を演出。さらに、M’DREAの「LUISA」シリーズのブラジャーやショーツ、スリップには、グラマーサイズに特化した美しい設計です。

限定色「Amethyst Veil」で輝く素肌に

M’DREAの新色「Amethyst Veil」は、肌の透明感と明るさを引き出す上品なカラー。

淡いシャンパンベージュのサテンベースに、青みを帯びたラベンダーレースを重ねることで、光の角度によってやさしく艶めきます。

このカラーは、女性の内面の強さと美しさを引き立て、凛とした印象を与えるラグジュアリーな仕上がりです。自分を大切にするために身に着けたい、そんな魅力的なカラーです。

「BAMBI WATER」カップ付きTシャツで理想のシルエット！

M’DREA「LUISA」の究極のフィット感で美しいバストライン

「LUISA」はM’DREAの代表作で、グラマーバスト設計技術を集結させたワイヤーブラです。

着けた瞬間から体が軽く感じるほどのフィット感が特徴で、バストをしっかり支えながらも締めつけず、自然な高さと丸みを両立します。

さらに、脇からの流れを防止し、バストを中央に寄せる設計で美しいシルエットを実現。デザインと機能が見事に融合した「LUISA」のブラジャーは、毎日の自信を支えてくれるアイテムです♪

全45サイズ対応で、どんな体型にもぴったり

M’DREAの「LUISA」シリーズは、F65～N85までの全45サイズを展開し、どんな体型にもぴったりフィットします。さらに、サイズごとに最適化されたパターンと設計で、心地よさと美しさを両立。

着け心地が良く、一日中快適に過ごせるだけでなく、美しいバストラインを維持するために、細部にまでこだわり抜かれています。自分に合ったサイズで、理想のシルエットと快適さを手に入れましょう。

ブラジャー

価格：32,500円～35,500円

ショーツ

価格：15,400円

スリップ

価格：44,000円

新色「Amethyst Veil」で、美しい自分を引き出して

M’DREAの新色「Amethyst Veil」は、肌の透明感を引き出すラグジュアリーな色合いで、女性の内面の強さと美しさを引き立てます。

この新色を身につけることで、毎日の自分に自信が持てるようになり、心地よさと美しさを両立できるのです。

さらに、「LUISA」シリーズは、グラマーバストに特化した設計で、究極のフィット感を提供。自分を愛おしく感じるための一枚を手に入れて、日常に自信を与えましょう♪