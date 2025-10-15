佐藤健が10月14日、自身のInstagramを更新。TENBLANKによる1日限りのファンミーティングに駆けつけたファンへの感謝を綴っている。

（関連：【写真】佐藤健、TENBLANK ファンミーティングを振り返って「みんなありがとう！」 舞台裏オフショや熱唱する姿を多数公開）

『グラスハート』（Netflix）に登場する4人組ロックバンド TENBLANKは、10月11日、横浜・ぴあアリーナMMで1日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催。バンドメンバーとして、藤谷直季（佐藤健）、西条朱音（宮粼優）、高岡尚（町田啓太）、坂本一至（志尊淳）が登場した。

佐藤はInstagramに「改めてみんなありがとう！ 来られなかった人たち、ちょっと待ってね！」とファンに感謝し、ライブ写真を投稿。熱唱する佐藤越しの光に包まれた客席の景色や、光に包まれながらピアノを弾く姿、メンバー4人が観客の声援に応える様子などを皮切りに、舞台裏での4人の仲良しショット、人のない観客席でステージを見つめる佐藤の姿、楽屋でストレッチをする姿などのオフショットも投稿している。

（文＝本 手）